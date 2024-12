Accueil » Olympus : Amazon développe un modèle d’IA pour l’analyse vidéo et image

Olympus : Amazon développe un modèle d’IA pour l’analyse vidéo et image

Amazon serait en train de travailler sur un modèle d’intelligence artificielle spécifique aux vidéos et images, connu sous le nom de « Olympus », selon un rapport de The Information. Ce projet pourrait marquer une nouvelle étape pour le géant du e-commerce, qui cherche à réduire sa dépendance à son partenaire actuel, la startup Anthropic.

Le modèle Olympus serait capable d’analyser des contenus vidéo et image de manière avancée. Grâce à cette technologie, les utilisateurs pourraient effectuer des recherches spécifiques en utilisant des requêtes textuelles simples, comme demander à voir « la scène où un personnage entre dans la pièce » dans une vidéo.

Actuellement, Amazon repose fortement sur les modèles Claude d’Anthropic, y compris sur son service Amazon Web Services (AWS). Avec Olympus, Amazon pourrait rivaliser directement avec d’autres géants de l’IA en offrant une solution propriétaire dans le domaine de l’analyse multimédia.

Annonce prévue lors de l’événement AWS re:Invent

Des sources proches du projet suggèrent que Amazon pourrait officiellement annoncer Olympus dès cette semaine lors de sa conférence annuelle AWS re:Invent. Cet événement rassemble des clients et des partenaires pour présenter les nouveautés et stratégies d’AWS.

Cette révélation intervient peu après que Amazon ait renforcé son partenariat avec Anthropic, investissant 4 milliards de dollars dans la startup en échange d’une participation minoritaire. Cet accord inclut un partenariat stratégique pour développer des modèles d’IA de haute performance, tout en utilisant AWS comme fournisseur de cloud principal.

Un projet qui reflète une double stratégie

D’un côté, Amazon continue de collaborer étroitement avec Anthropic, offrant à ses clients AWS un accès exclusif à certaines fonctionnalités personnalisées via Amazon Bedrock, un service qui permet de construire des modèles d’IA sur mesure.

D’un autre côté, le développement d’Olympus montre que Amazon souhaite établir une solution autonome, probablement pour mieux répondre à ses besoins internes et offrir des services innovants à ses clients AWS.

Claude vs Olympus: quelles ambitions pour Amazon ?

Anthropic a déjà présenté sa gamme de modèles multimodaux Claude 3 plus tôt cette année, et il reste à voir si Amazon continuera de s’appuyer sur ces modèles ou si Olympus représentera une rupture technologique majeure.

Avec Olympus, Amazon semble viser une indépendance stratégique dans le domaine de l’intelligence artificielle, tout en diversifiant ses capacités, notamment dans l’analyse et la recherche de contenu visuel.

Une annonce très attendue

L’arrivée d’Olympus pourrait bouleverser le paysage des modèles d’IA multimodaux. Alors que des entreprises comme Google et Microsoft investissent massivement dans des modèles capables de traiter des contenus visuels et textuels, Amazon cherche à s’imposer avec une solution puissante et propriétaire.

L’annonce d’Olympus lors de AWS re:Invent sera un moment clé, et il reste à voir si ce modèle pourra rivaliser avec les leaders actuels ou si Amazon continuera de jongler entre sa collaboration avec Anthropic et ses ambitions internes.