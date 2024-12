Galaxy S25 et S25+ : Des couleurs éclatantes pour les nouveaux flagships de Samsung

L’attente autour de la série Galaxy S25 de Samsung, prévue pour une annonce officielle en janvier 2025, continue de croître, et les dernières fuites concernant les options de couleurs ne font qu’intensifier l’enthousiasme. Après plusieurs rumeurs sur les coloris, de nouvelles images divulguées montrent des tiroirs SIM qui semblent confirmer ces choix esthétiques. Ces clichés proviennent du célèbre Roland Quandt, renforçant leur légitimité.

Selon les informations actuelles, les Galaxy S25 et S25+ devraient être proposés dans les coloris suivants :

Bleu scintillant (Sparkling Blue)

Vert menthe scintillant (Sparkling Green)

Bleu marine (Moon Night Blue)

Argent/Blanc (Silver Shadow)

De plus, le Galaxy S25+ pourrait bénéficier d’une teinte exclusive : le Noir (Midnight Black). Cependant, certaines rumeurs suggèrent que ce coloris pourrait aussi être disponible pour le modèle de base Galaxy S25, comme ce fut le cas pour le Galaxy S24. Ce dernier avait été largement apprécié dans sa finition noire élégante.

Les tiroirs SIM récemment dévoilés confirment également la présence de coloris Noir, Vert, Violet, Bleu, et Blanc/argent, alignant ces nouvelles fuites avec les rapports précédents.

Galaxy S25, un choix de couleurs qui séduit, mais avec des nuances

Samsung semble avoir pris une direction plus ludique et moderne avec les coloris des modèles standards (Galaxy S25 et S25+). À l’instar d’Apple avec ses iPhone non-Pro, la marque sud-coréenne adopte une approche plus audacieuse pour ses smartphones phares d’entrée de gamme.

Cependant, pour ses modèles haut de gamme, comme le Galaxy S25 Ultra, Samsung reste fidèle à une palette plus sobre et conservatrice, un choix qui a suscité des critiques ces dernières années. D’après une image divulguée de l’Ultra, celui-ci devrait suivre la même stratégie avec des couleurs discrètes et élégantes.

Un aperçu alléchant avant l’annonce officielle

Avec des options de couleurs attrayantes, une conception raffinée et des améliorations attendues côté performances, les Galaxy S25 et S25+ devraient attirer un large public. Samsung semble vouloir séduire à la fois les amateurs de technologie et ceux qui recherchent un design qui sort de l’ordinaire, tout en conservant une approche premium pour son Galaxy S25 Ultra.

Les rumeurs et confirmations autour de cette gamme montrent une stratégie claire : allier innovation technologique et esthétique moderne pour rester en tête de la compétition. Reste à voir si ces choix séduiront les utilisateurs lors du lancement très attendu en janvier 2025.