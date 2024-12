Accueil » One UI 7 : Samsung abandonne DeX pour Windows et simplifie son interface

One UI 7 : Samsung abandonne DeX pour Windows et simplifie son interface

Alors que Samsung garde secrètes de nombreuses nouveautés prévues pour One UI 7, son prochain système basé sur Android, une mise à jour sur le site britannique de la marque révèle une annonce majeure : l’arrêt de l’application DeX pour Windows dans One UI 7.

Pour rappel, DeX (Desktop eXperience) permet aux utilisateurs de périphérique Galaxy de projeter l’écran de leur smartphone sur un PC sous Windows. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de transférer des fichiers facilement et d’utiliser son téléphone dans un environnement proche de celui d’un ordinateur de bureau.

Mais une note sur la page DeX de Samsung annonce un changement significatif :

L’application DeX pour PC sous Windows ne sera plus prise en charge à partir de la version One UI 7. Nous encourageons les clients à connecter leurs smartphones et PC via la fonctionnalité Link to Windows.

OneUI 7, une transition vers Lien avec Windows

Ce changement n’est pas totalement surprenant. Samsung mise désormais sur Lien avec Windows, une fonctionnalité intégrée nativement dans l’écosystème Windows et qui fonctionne avec bien plus d’appareils que les seuls smartphones Galaxy. Cette migration simplifie l’expérience utilisateur en réduisant la dépendance à des logiciels spécifiques.

Il est important de noter que seule l’application DeX pour Windows est concernée par cet arrêt. DeX elle-même reste disponible pour connecter un smartphone directement à un moniteur, un clavier et une souris, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’un véritable environnement de bureau.

Cependant, pour ceux habitués à l’application Windows, cette disparition risque de perturber leurs habitudes et workflows, en particulier pour les utilisateurs professionnels.

Un nettoyage dans One UI 7

L’arrêt de DeX pour Windows n’est pas la seule rationalisation annoncée pour One UI 7. Samsung prévoit également de supprimer le support des panneaux latéraux tiers (Edge Panels) pour simplifier encore davantage l’interface utilisateur.

Bien que les fonctionnalités de One UI 7 restent largement inconnues, les premières fuites suggèrent une refonte des icônes et de l’interface. La question reste de savoir si ces nouveautés compenseront la disparition de certains outils bien-aimés comme DeX pour Windows et les panneaux latéraux personnalisés.

Avec une sortie prévue pour accompagner le lancement des Galaxy S25, les utilisateurs doivent se préparer à ces changements dans leur expérience Galaxy. Que ces évolutions soient bien accueillies ou non, Samsung semble poursuivre sa stratégie de simplification tout en s’appuyant davantage sur des outils natifs comme Link to Windows.