Le marché des smartphones pliables, bien que confronté à une baisse des expéditions en 2024 et des prévisions pessimistes pour 2025, pourrait être revitalisé par une entrée majeure : celle d’Apple.

Selon de nouvelles rumeurs, la firme de Cupertino pourrait lancer son premier iPhone pliable en 2026, marquant une étape importante dans ce secteur technologique.

Vers un iPhone Fold plutôt qu’un iPhone Flip ?

Alors que beaucoup supposaient qu’Apple opterait pour un design de type clapet, analogue au Galaxy Z Flip de Samsung, l’analyste reconnu Ross Young, expert dans l’industrie des écrans, suggère le contraire. Répondant à une question sur X, il a affirmé que si Apple dévoile un iPhone pliable, ce sera un Fold plutôt qu’un Flip.

Cette révélation alimente les spéculations à un moment critique pour le marché des pliables. Selon le rapport de Display Supply Chain Consultants (DSCC), les ventes de smartphones pliables devraient connaître une croissance limitée de 5 % en 2024, suivie d’une baisse de 4 % en 2025. Ces chiffres contrastent fortement avec les années précédentes, où le marché affichait une croissance annuelle d’au moins 40 %.

Pourquoi un iPhone Fold serait logique ?

Plusieurs facteurs justifient pourquoi Apple pourrait privilégier un iPhone Fold plutôt qu’un Flip.

Une opportunité de différenciation : Un iPhone Fold, avec un écran plus grand et un design plus ambitieux, offrirait une plateforme idéale pour Apple afin de démontrer sa maîtrise de l’innovation. Contrairement à un iPhone Flip, un iPhone Fold pourrait introduire des fonctionnalités inédites et offrir une polyvalence accrue, attirant ainsi des utilisateurs désireux d’adopter des appareils multifonctionnels.

Une meilleure dynamique de marché : Selon le rapport de DSCC, le Samsung Galaxy Z Fold 6 devrait surpasser les ventes de son prédécesseur, le Z Fold 5, cette année. À l'inverse, les ventes du Galaxy Z Flip 6 devraient chuter de 10 % par rapport au Z Flip 5, malgré son statut de pliable le plus vendu. Cette tendance pourrait indiquer une préférence croissante des consommateurs pour des appareils offrant des écrans plus grands et des fonctionnalités élargies, ce qui renforcerait la pertinence d'un iPhone Fold.

Un impact financier plus important : Apple pourrait également capitaliser sur un prix premium avec un iPhone Fold. Alors que le Galaxy Z Flip 6 commence à 1 199 euros, le Z Fold 6 démarre à 1 999 euros. En se positionnant sur le marché des Fold, Apple pourrait augmenter sa marge bénéficiaire tout en offrant une proposition de valeur haut de gamme.

Et l’avenir du marché des pliables ?

Un iPhone Fold pourrait non seulement redynamiser le marché des pliables, mais aussi repositionner Apple comme un leader technologique audacieux. Toutefois, pour ceux qui ne souhaitent pas attendre septembre 2026, Apple prépare d’autres surprises dès l’année prochaine avec l’introduction de l’iPhone 17 Air, le modèle le plus fin jamais conçu par la marque. Ce dernier remplacera la gamme iPhone Plus et sera accompagné des iPhone 17, 17 Pro, et 17 Pro Max.

Le lancement d’un iPhone Fold marquerait une avancée stratégique pour Apple, à condition que la marque réussisse à intégrer des innovations significatives et à justifier son prix élevé. D’ici là, l’évolution des appareils pliables continuera d’être un indicateur clé des tendances futures dans l’industrie des smartphones.