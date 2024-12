iPhone 17 Pro : Aluminium ou titane, le mystère du cadre reste entier

Les rumeurs autour des matériaux de fabrication de l’iPhone 17 Pro continuent de faire débat. La semaine dernière, des fuites provenant de sources généralement fiables suggéraient que Apple pourrait abandonner le titane au profit de l’aluminium pour les cadres de son prochain modèle Pro. Cette décision supposée aurait été motivée par un rapport coût-avantages défavorable pour le titane. Cependant, une nouvelle source chinoise, Instant Digital, vient de contester cette hypothèse, affirmant que Apple restera fidèle au titane pour l’iPhone 17 Pro.

Selon Instant Digital, publier un tel revirement n’aurait pas de sens après qu’Apple a consacré deux générations d’iPhone à promouvoir les avantages du titane. Le constructeur californien a largement mis en avant les propriétés du titane, notamment sa légèreté et sa résistance exceptionnelle, en affirmant utiliser un alliage de qualité aéronautique.

Depuis l’iPhone 15 Pro, Apple a abandonné l’acier inoxydable — utilisé sur les précédentes générations — pour le titane, tout en maintenant l’aluminium pour ses modèles standard et SE.

Bien que l’acier inoxydable soit réputé pour sa robustesse et son élégance, il est plus lourd que l’aluminium et le titane. En revanche, l’aluminium, bien que plus léger, est perçu comme un matériau de qualité inférieure en raison de sa moindre résistance et de sa faible valeur perçue, notamment dans la gamme premium.

Instant Digital souligne également qu’un retour à l’aluminium pourrait être vu comme une régression par les utilisateurs, un choix qui pourrait nuire à l’image haut de gamme de la gamme Pro.

Pourquoi Apple envisagerait-il l’aluminium pour l’iPhone 17 Pro ?

Malgré les arguments en faveur du titane, les critiques pointent que son introduction n’a pas permis de réduire drastiquement le poids des modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, un des objectifs initiaux d’Apple. Cette réalité aurait poussé l’entreprise à réévaluer l’utilisation du matériau.

L’aluminium, bien plus abordable que le titane et encore plus léger, pourrait séduire Apple pour des raisons de coûts de production. Cependant, l’entreprise devrait relever le défi de justifier un tel changement sans ternir l’image de ses produits haut de gamme.

En dehors du matériau des cadres, des rumeurs circulent sur un éventuel dos en verre et aluminium pour l’iPhone 17 Pro, accompagné d’un module photo rectangulaire plus imposant. Ces modifications, bien que non confirmées, montrent qu’Apple explore encore plusieurs options pour le design final de son prochain flagship.

Apple n’aurait peut-être pas encore arrêté son choix final. Comme souvent, les premières années de développement d’un produit sont marquées par des ajustements fréquents. Si l’entreprise abandonne le titane, cela marquerait un tournant majeur après deux ans d’efforts pour positionner ce matériau comme un atout clé de ses iPhone Pro.