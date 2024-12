Accueil » vivo S20 et S20 Pro : écrans 1.5K, charge rapide 90 W et caméras de 50 mégapixels

vivo S20 et S20 Pro : écrans 1.5K, charge rapide 90 W et caméras de 50 mégapixels

vivo a dévoilé sa dernière série de smartphones vivo S20 en Chine, positionnée comme un concurrent direct des OPPO Reno 13 et des Redmi K80. Composée de deux modèles, le vivo S20 et le vivo S20 Pro, cette gamme allie performances solides, design raffiné et caractéristiques photo avancées, ciblant ainsi les utilisateurs exigeants.

Les deux modèles sont équipés d’un écran AMOLED 1.5K de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces écrans assurent des visuels fluides et immersifs. Le vivo S20 propose un écran plat classique, tandis que le vivo S20 Pro se distingue par un écran quadri-courbé qui offre une esthétique moderne et des bords légèrement incurvés.

Les écrans peuvent atteindre une luminosité impressionnante de 4500 nits, assurant une visibilité optimale même en plein soleil, tout en réduisant la fatigue visuelle grâce à un dimming PWM haute fréquence.

Côté design, Vivo propose plusieurs couleurs élégantes : Phoenix Feather Gold, Purple Air from the East, Jade Dew White, et Pine Smoke Ink. Chaque option arbore des finitions travaillées et des textures raffinées, apportant une touche premium aux appareils. Les smartphones restent compacts et légers, idéaux pour une prise en main confortable.

Dimensions et poids :

vivo S20 : 7,19 mm d’épaisseur, environ 187 g.

vivo S20 Pro : jusqu’à 7,5 mm d’épaisseur, environ 193 g selon la couleur.

Performance du vivo S20 : un SoC adapté à chaque besoin

Sous le capot, le vivo S20 est alimenté par le Snapdragon 7 Gen 3, garantissant des performances fluides pour les tâches quotidiennes. Le vivo S20 Pro, quant à lui, monte en gamme avec le MediaTek Dimensity 9300+, conçu pour offrir des performances exceptionnelles, notamment en multitâche et en jeu. Selon vivo, le vivo S20 Pro atteint un impressionnant score de 2,25 millions de points sur AnTuTu, ce qui témoigne de sa puissance.

La série vivo S20 brille également dans le domaine de la photographie.

vivo S20 : Double capteur avec un objectif principal 50 mégapixels stabilisé (OIS) et un capteur ultra grand-angle 8 mégapixels, idéal pour capturer des paysages ou des clichés de groupe.

vivo S20 Pro : Configuration triple avec un capteur principal 50 mégapixels OIS, un capteur ultra grand-angle 50 mégapixels, et un téléobjectif périscope de 50 mégapixels avec zoom optique 3x, parfait pour des clichés détaillés à distance.

Les deux modèles disposent d’un capteur frontal de 50 mégapixels, garantissant des selfies nets et des appels vidéo de haute qualité.

Avtonomie et recharge rapide

Les Vivo S20 et S20 Pro sont équipés de batteries généreuses et d’une charge rapide à 90W :

vivo S20 : Batterie massive de 6 500 mAh, idéale pour les utilisateurs intensifs.

vivo S20 Pro : Batterie de 5 500 mAh, offrant une excellente autonomie malgré ses performances haut de gamme.

Disponibilité et prix

La série Vivo S20 est désormais disponible en précommande en Chine, avec un lancement prévu le 6 décembre pour le S20 et le 12 décembre pour le S20 Pro. Le vivo S20 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage démarre à 2299 yuans, tandis que le vivo S20 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 3399 yuans.

Avec des spécifications robustes, un design soigné et des prix compétitifs, la série vivo S20 promet de rivaliser avec les meilleurs modèles du marché. Que ce soit pour les amateurs de photographie, les gamers ou les utilisateurs à la recherche d’une autonomie exceptionnelle, Vivo semble avoir conçu une série capable de répondre à une multitude de besoins.