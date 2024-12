Accueil » Lancement des Honor 300 et 300 Pro : Écrans OLED, charge rapide 100 W et caméras de 50 mégapixels

Lancement des Honor 300 et 300 Pro : Écrans OLED, charge rapide 100 W et caméras de 50 mégapixels

Comme prévu, Honor a levé le voile sur sa nouvelle série Honor 300, composée de trois modèles : le Honor 300, le 300 Pro, et le 300 Ultra. Tandis que le modèle Ultra mérite un article dédié, concentrons-nous ici sur les caractéristiques, les fonctionnalités et les prix des Honor 300 et 300 Pro.

Honor met en avant une esthétique élégante et moderne pour cette gamme. Le Honor 300 opte pour un écran droit ultra-fin, tandis que le 300 Pro propose un écran incurvé « hyperbolique » qui enveloppe légèrement les bords avant et arrière.

Côté couleurs, le Honor 300 est décliné en cinq options : Ink Rock Black, Jade Dragon Snow, Chaka Green, Cangshan Grey, et Luyan Purple. Le 300 Pro, pour sa part, est disponible en Ink Rock Black, Starlight Sand, et Chaka Green, soulignant une palette plus raffinée et épurée.

Honor 300, un accent sur la photographie

Honor accorde une attention particulière à l’expérience photo de cette série. Les deux modèles intègrent une caméra frontale de 50 mégapixels, idéale pour les selfies et les photos de groupe.

Au dos, le Honor 300 dispose d’un double capteur, avec un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels et un objectif ultra-grand-angle/macro de 12 mégapixels. Le Honor 300 Pro va plus loin avec un système triple caméra, ajoutant un téléobjectif de 50 mégapixels à la configuration du modèle standard.

Grâce au moteur IA de contrôle de la lumière, Honor promet des photos de qualité « SLR-level elegant portraits » dans toutes les conditions de luminosité. Les fonctionnalités avancées de MagicOS 9.0 incluent des options comme la capture de l’image avant de faire le focus, le flou artistique de l’arrière-plan, et l’élargissement du cadre pour des perspectives plus vastes. Les Live Photos haute définition permettent également d’immortaliser des moments en mouvement.

Des écrans OLED immersifs

Les deux smartphones offrent des écrans OLED de haute qualité. Le Honor 300 dispose d’un écran droit de 6,7 pouces avec une résolution de 2664 × 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Honor 300 Pro améliore l’expérience avec un écran incurvé de 6,78 pouces en 2700 × 1224 pixels.

Les deux écrans partagent des caractéristiques impressionnantes, comme une luminosité maximale de 4 000 nits, un dimming PWM à 3840 Hz pour réduire la fatigue visuelle, la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, et des technologies avancées de protection des yeux.

Performance et autonomie des Honor 300 et 300 Pro

Sous le capot, le Honor 300 est alimenté par le Snapdragon 7 Gen 3, un processeur fiable pour les tâches quotidiennes. Le Honor 300 Pro, quant à lui, bénéficie du puissant Snapdragon 8 Gen 3, garantissant des performances fluides pour les jeux et les applications exigeantes.

Les deux modèles embarquent une batterie de 5 300 mAh avec un support pour la charge rapide de 100 W, permettant une recharge rapide de 0 à 59 % en seulement 15 minutes. Le Honor 300 Pro se distingue par la prise en charge de la charge sans fil de 80 W et du Wi-Fi 7.

Prix et disponibilité

Le Honor 300 est proposé à partir de 2299 yuans (environ 300 euros) pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Honor 300 Pro démarre à 3399 yuans (environ 445 euros) pour la configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les précommandes ont déjà débuté en Chine, mais les détails concernant une disponibilité mondiale restent à confirmer. Ces smartphones offrent un excellent rapport qualité-prix et s’imposent comme des options incontournables dans le marché de milieu de gamme / premium.