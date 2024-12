WhatsApp : QR codes pour les chaînes et transcriptions de messages vocaux

WhatsApp continue d’améliorer ses fonctionnalités, et une nouvelle mise à jour en version bêta pour Android (2.24.25.7) apporte une manière plus fluide de partager et de suivre des chaînes grâce à des QR codes. Cette fonctionnalité, annoncée plus tôt cette année, commence à se déployer auprès des utilisateurs, simplifiant considérablement le processus d’abonnement à des chaînes.

Dans cette dernière version bêta, les utilisateurs peuvent tester la possibilité de scanner des QR codes pour accéder directement à une chaîne et s’y abonner. Voici comment générer un QR code pour une chaîne si vous avez déjà accès à la fonctionnalité :

Ouvrez la chaîne que vous souhaitez partager. Appuyez sur les options de partage dans la barre supérieure. Sélectionnez l’option QR code.

Une fois généré, ce QR code peut être scanné par d’autres utilisateurs, leur permettant d’accéder immédiatement à la chaîne et de s’abonner en un seul clic. Cette méthode est particulièrement pratique dans des situations en face-à-face, où il suffit de montrer le QR code à l’écran pour que l’autre personne puisse le scanner rapidement. Cela élimine le besoin de copier-coller ou d’envoyer des liens par message ou e-mail.

Pourquoi les QR codes changent la donne ?

L’intégration des QR codes dans WhatsApp rend le partage des chaînes beaucoup plus intuitif. Contrairement aux liens classiques, souvent fastidieux à manipuler, les QR codes offrent une solution directe et efficace, surtout dans un contexte mobile.

Pour les utilisateurs d’iOS, cette fonctionnalité est particulièrement prometteuse, car la gestion des liens y est parfois moins pratique que sur Android. En un simple scan, vous accédez directement au contenu sans passer par des étapes intermédiaires.

Autres nouveautés à venir sur WhatsApp

Outre l’intégration des QR codes pour les chaînes, WhatsApp travaille sur plusieurs fonctionnalités intéressantes, notamment :

Transcriptions de messages vocaux : Après une longue attente, cette fonctionnalité arrive enfin sur l’application. Elle permettra de convertir les messages vocaux en texte, facilitant la consultation dans des environnements où écouter des audios n’est pas pratique.

Icônes thématiques pour contacts et groupes : WhatsApp teste également des icônes personnalisées et colorées, permettant de différencier plus facilement les groupes et les contacts dans vos discussions.

Disponibilité et déploiement

Pour l’instant, la fonctionnalité de QR codes pour les chaînes est en cours de test dans la version bêta d’Android et sera déployée à un plus grand nombre d’utilisateurs dans les semaines à venir. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation pour iOS, il est probable que cette mise à jour arrive prochainement sur toutes les plateformes.

Avec ces nouveautés, WhatsApp continue d’améliorer l’expérience utilisateur, en se concentrant sur des outils pratiques et accessibles. Que ce soit pour simplifier le partage de contenu ou pour personnaliser l’application, ces ajouts confirment la volonté de l’entreprise de répondre aux besoins de sa vaste base d’utilisateurs.