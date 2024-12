OpenAI : Vers l’AGI et la superintelligence, mais « cela importera peu », selon Altman

En mai 2023, Sam Altman, PDG d’OpenAI, témoignait devant le Sénat américain pour exhorter les législateurs à réguler l’intelligence artificielle (IA) afin d’éviter des « préjudices significatifs pour le monde ». À l’époque, il avait déclaré : « Si cette technologie dérape, cela pourrait aller très mal ».

Mais lors du sommet DealBook organisé par The New York Times, Sam Altman semble avoir révisé son discours sur les dangers associés à l’AGI (Intelligence Artificielle Générale) — une IA avancée capable de rivaliser ou surpasser les capacités humaines.

Altman a affirmé lors du sommet :

Mon intuition est que nous atteindrons l’AGI plus tôt que la majorité des gens ne le pense, mais cela importera beaucoup moins. Beaucoup des préoccupations de sécurité que nous et d’autres avons soulevées n’interviendront pas à ce moment précis. L’AGI pourrait être construite, et le monde continuerait pratiquement de la même manière. L’économie s’accélérera, les choses croîtront plus vite.