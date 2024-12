OPPO Find X8 : Ventes record en Chine et à l’international

La nouvelle série phare de OPPO, Find X8, semble avoir trouvé la clé du succès : non seulement elle triomphe sur le marché domestique chinois, mais elle rencontre également une reconnaissance croissante à l’échelle mondiale.

Depuis son lancement le 24 octobre en Chine, suivi d’une sortie mondiale un mois plus tard, la série Find X8 a connu une demande impressionnante. Dotée du puissant chipset Dimensity 9400, elle a rapidement dépassé le cap du million d’unités vendues en Chine, un record de croissance pour la gamme Find d’Oppo.

Cette performance souligne la popularité des modèles Find X8 et Find X8 Pro, qui séduisent par leur finesse, leurs écrans plats et leurs fonctionnalités avancées en photo et vidéo. Les modes portrait Hasselblad et l’intégration d’IA dans les capacités photographiques marquent un réel progrès pour Oppo.

Sur la scène mondiale, la série Find X8 établit de nouveaux standards dans des marchés clés comme la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, l’Italie et l’Espagne.

En Malaisie, les chiffres de vente lors des premiers jours ont atteint des sommets inédits pour un appareil OPPO Find, signalant un fort intérêt des consommateurs. Comparée à son prédécesseur, la série Find X8 enregistre une croissance des ventes de 1 à 2 fois dans plusieurs régions.

Selon un rapport de Canalys, OPPO figure désormais parmi les trois marques principales dans le segment premium (plus de 500 dollars) dans 14 pays et régions, consolidant sa position comme acteur majeur du marché.

Pourquoi un tel engouement pour la série Find X8 ?

Le succès du Find X8 repose sur plusieurs points forts :

Un design ultra-fin et élégant, mettant l’accent sur l’esthétique.

Un écran plat de qualité supérieure, apprécié des utilisateurs.

Des fonctionnalités photo et vidéo de pointe, telles que la photographie améliorée par IA et les modes portrait professionnels développés avec Hasselblad.

Ces atouts permettent à OPPO de rivaliser avec des géants établis comme Apple et Samsung dans la course aux smartphones premium.

Vers de nouveaux horizons : le Find X8 Ultra

Alors que la série Find X8 bat des records, les passionnés, comme moi, attendent avec impatience le Find X8 Ultra, supposé encore plus avancé en termes de technologie photographique. OPPO pourrait capitaliser sur cet engouement pour pousser les limites de l’innovation.

Si OPPO continue sur cette trajectoire, le fabricant chinois pourrait devenir un acteur incontournable, même dans les régions où la marque reste peu connue. Avec un démarrage aussi fort pour la série Find X8, OPPO semble prêt à séduire un public mondial, tout en consolidant sa réputation dans le segment premium.