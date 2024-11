Honor Magic 7 Pro : Lancement européen en janvier à 1399 €

Après le lancement de la série Honor Magic 7 en Chine à la fin du mois d’octobre, une fuite révèle que le modèle phare Honor Magic 7 Pro arrivera en Europe le 25 janvier 2025. Cependant, les amateurs devront se préparer à un tarif élevé : le Honor Magic 7 Pro est annoncé à 1 399 €, soit une augmentation de 100 € par rapport à son prédécesseur, le Magic 6 Pro.

Le Honor Magic 7 Pro impressionne avec son écran OLED quadri-courbé de 6,8 pouces, équipé d’une technologie LTPO adaptative offrant un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Avec une luminosité HDR maximale de 5000 nits, il s’agit de l’un des écrans les plus lumineux disponibles sur le marché, idéal pour une visibilité optimale, même en plein soleil.

Sous le capot, le smartphone embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Elite, fabriqué avec un procédé 3 nm de seconde génération. Son architecture octa-core se compose de 2 cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz et de 6 cœurs performants à 3,53 GHz, soutenus par un GPU Adreno 830. Ce chipset promet une amélioration de 40 % des performances graphiques, ce qui ravira les amateurs de jeux mobiles.

Pour les sessions prolongées et exigeantes, le système de refroidissement liquide ultra-large maintient la température sous les 44,8 °C, même lors des usages intensifs.

Honor Magic 7 Pro : un module photo impressionnant et des technologies innovantes

Le Magic 7 Pro se distingue également par son module photo avancé. À l’arrière, on trouve un capteur principal OmniVision OVH9000 de 50 MP avec une ouverture variable (f/1.4-f/2.0) et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels signé Samsung, capable de zoom optique 100x et doté de la stabilisation optique (OIS).

À l’avant, le smartphone intègre un capteur selfie 50 mégapixels et un capteur de profondeur ToF, idéal pour la reconnaissance faciale 3D avancée et des portraits encore plus précis.

Avec sa batterie de 5 850 mAh, le Magic 7 Pro offre une autonomie confortable pour une journée d’utilisation intensive. De plus, il est compatible avec une charge rapide filaire de 100 W et une charge sans fil de 80 W, garantissant une recharge rapide et efficace.

Design et résistances renforcés

Le Magic 7 Pro bénéficie des certifications IP68 et IP69, le rendant résistant à la poussière et à l’eau, même sous pression. En outre, son capteur d’empreintes digitales à ultrasons fonctionne même avec les doigts mouillés, renforçant ainsi sa praticité. Le smartphone est compatible avec les dernières normes technologiques, dont la connectivité 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, le NFC et le système audio DTS Ultra pour une expérience sonore immersive.

Avec un tarif annoncé à 1 399 €, le Honor Magic 7 Pro cible clairement un public exigeant, à la recherche de performances haut de gamme et d’innovations technologiques. Ses spécifications, notamment son écran ultra-lumineux, son module photo avancé et son processeur puissant, en font une option sérieuse dans le marché premium.

La date de sortie européenne étant fixée au 25 janvier 2025, ce modèle pourrait s’imposer comme un concurrent direct des flagships d’autres marques. Mais à ce prix, il devra convaincre en alliant innovation, design, et performances globales.