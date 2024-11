Accueil » Honor Magic 7 : Ventes record et spécifications haut de gamme

Honor Magic 7 : Ventes record et spécifications haut de gamme

Le dernier jour d’octobre, Honor a lancé sa très attendue série Magic 7 en Chine, succédant à la populaire série Magic 6. Cette nouvelle gamme se distingue par des capacités avancées d’IA et le puissant processeur Snapdragon 8 Elite, représentant une mise à niveau majeure.

La série Magic 7 a déjà rencontré un franc succès, Honor ayant annoncé qu’elle avait battu tous les records de ventes du premier jour pour ses appareils. La vente officielle a commencé le 8 novembre à 10 h 8 et a rapidement attiré l’attention des consommateurs.

Le Honor Magic 7 est proposé en cinq couleurs vibrantes : Sunrise Gold, Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue et Velvet Black. De son côté, le Magic 7 Pro est disponible en quatre coloris élégants : Moon Shadow Grey, Snowy White, Sky Blue et Velvet Black.

Les prix débutent à 4 499 yuans (environ 585 euros) pour le modèle de base et atteignent 5 499 yuans (environ 715 euros) pour le modèle haut de gamme incluant la communication par satellite. Le Magic 7 Pro commence à 5 699 yuans (environ 740 euros) et son modèle le plus cher est à 6 699 yuans (environ 870 euros), lui aussi doté de la communication par satellite.

Le Magic 7 est équipé d’un écran OLED plat de 6,78 pouces, tandis que le modèle Pro dispose d’un écran OLED quadri-courbé de 6,8 pouces, tous deux supportant un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz et une luminosité HDR maximale de 5000 nits.

Propulsés par le Snapdragon 8 Elite et le GPU Adreno 830, ces appareils offrent des performances de haut niveau, notamment en gaming, renforcées par le système de refroidissement liquide de Honor. Ils fonctionnent sous MagicOS 9.0, basé sur Android 15, et intègrent des fonctionnalités d’IA telles que l’assistant intelligent YOYO et des contrôles de confidentialité améliorés.

Photographie et caméras au coeur de la série Honor Magic 7

Côté photo, le Magic 7 possède un système à trois lentilles de 50 mégapixels, tandis que le modèle Pro se distingue par un objectif périscope de 200 mégapixels offrant un zoom 100x. Les deux modèles bénéficient de fonctionnalités avancées de photographie assistée par IA, et une caméra frontale de 50 MP. Le modèle Pro inclut également un capteur ToF pour la reconnaissance faciale en 3D.

Le Magic 7 est doté d’une batterie de 5650 mAh, et le modèle Pro, d’une batterie de 5850 mAh. Les deux supportent la charge filaire de 100 W et la charge sans fil de 80 W. La technologie de batterie Qinghai Lake de Honor garantit une longévité accrue. Ils disposent également d’une certification IP68/69, de capteurs d’empreintes digitales ultrasoniques 3D, de la 5G, du Wi-Fi 7, de la messagerie par satellite et d’une résistance aux chutes jusqu’à 10 fois.

Vivement un lancement dans le monde ! Rendez-vous début 2025.