Huawei Mate 70 et Pura 80 : Écrans géants et design compact pour les nouveaux flagships

Alors que de nombreux fabricants de smartphones explorent le segment des modèles compacts, Huawei choisit une autre voie en misant sur des écrans plus grands et des bordures ultra-fines pour ses prochaines séries Mate 70 et Pura 80. Ces appareils, prévus pour 2024, s’annoncent comme des modèles haut de gamme avec un design optimisé pour offrir une prise en main confortable malgré des dimensions d’écran imposantes.

Selon la populaire source Digital Chat Station, la série Mate 70 sera équipée d’un écran plat de 6,7 pouces, avec une résolution 1.5K et des bordures particulièrement fines. Ce design devrait permettre au Mate 70 de rester compact malgré la grande taille de son écran, offrant une expérience immersive tout en maintenant un encombrement réduit.

La série Pura 80, quant à elle, adoptera un écran quad-courbé légèrement plus grand, entre 6,76 et 6,78 pouces, également avec une résolution 1.5K et des bordures étroites. Ce modèle vise à séduire les amateurs de design premium et d’affichages immersifs, tout en optimisant l’utilisation de l’espace pour un gabarit maîtrisé.

Huawei semble abandonner pour l’instant l’idée de produire un smartphone compact dédié, tel que les modèles de 6,3 pouces en vogue chez d’autres marques. Cependant, le Huawei Pura 70 avec son écran de 6,6 pouces a déjà prouvé qu’un appareil pouvait offrir une expérience utilisateur raffinée et ergonomique, même avec un écran légèrement plus grand.

La série Pura 80, grâce à ses bordures ultra-fines et à une conception optimisée, pourrait ainsi se positionner comme une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un modèle proche d’un flagship compact.

Lancement imminent de la série Mate 70

Le lancement de la série Mate 70 est prévu pour le 26 novembre, et les précommandes sont déjà ouvertes. En moins de 10 heures, Huawei a enregistré plus de 130 000 inscriptions, un chiffre qui continue de grimper à mesure que la date de sortie approche. La série comprendra trois modèles : Mate 70, Mate 70 Pro et Mate 70 Pro+.

Coloris et configurations

Mate 70 et Mate 70 Pro : Disponibles en Noir, Blanc, Vert et Violet, avec 12 Go de RAM et des options de stockage allant de 256 Go à 1 To.

Mate 70 Pro+ : Proposé en Noir, Blanc, Or, et Bleu Ciel, avec une configuration plus avancée de 16 Go de RAM et des choix de stockage entre 512 Go et 1 To.

Avec ses Mate 70 et Pura 80, Huawei adopte une approche unique : maximiser la taille d’écran tout en optimisant le design pour offrir une prise en main confortable. Si les amateurs de petits smartphones risquent d’être déçus par l’absence de modèle compact, la conception avec bordures ultra-fines pourrait répondre à leurs attentes tout en offrant une expérience visuelle haut de gamme.

Avec un lancement imminent pour la série Mate 70 et des rumeurs prometteuses pour la Pura 80, Huawei semble prêt à rivaliser avec les leaders du marché des flagships en 2024.