iPhone 17 Pro : Révolution du design avec aluminium et bosse de caméra géante

La prochaine gamme d’iPhone 17 promet de bousculer les codes esthétiques habituels d’Apple, notamment pour les modèles Pro et Pro Max. Alors que des rumeurs circulent déjà autour de l’iPhone 17 Air ou Slim, teasé comme l’iPhone le plus fin jamais conçu, un nouveau rapport de The Information met en lumière des modifications significatives concernant le design des modèles haut de gamme.

Selon le rapport, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max seront les premiers modèles Pro à intégrer un châssis en aluminium, rompant avec la tradition récente des matériaux haut de gamme comme l’acier inoxydable et le titane., Depuis la segmentation de la gamme iPhone en versions standards et Pro, Apple réservait l’aluminium aux modèles d’entrée de gamme, tels que l’iPhone 16 ou l’iPhone SE, tandis que les modèles Pro bénéficiaient de matériaux plus nobles.

Ce retour à l’aluminium pour toute la gamme iPhone 17, prédit également par l’analyste Jeff Pu, pourrait sembler être une rétrogradation. Cependant, ce choix pourrait permettre de réduire le poids, de diminuer l’épaisseur, et potentiellement de baisser les coûts de production.

Malgré ces avantages, la perte de l’aspect premium de l’acier ou du titane pourrait décevoir les amateurs de finitions luxueuses.

iPhone 17 Pro, un dos en aluminium et verre : une nouvelle esthétique

Les modèles Pro adopteront un design arrière en deux parties :

La moitié supérieure en aluminium, abritant une bosse rectangulaire pour les caméras, en remplacement de l’actuel verre 3D.

La moitié inférieure en verre, pour conserver la compatibilité avec la recharge sans fil.

Il s’agirait de la première fois depuis l’iPhone 8 et l’iPhone X qu’Apple modifie l’approche de conception de son dos en verre. Ce choix pourrait influencer l’apparence globale et la prise en main de l’appareil, tout en introduisant une bosse de caméra encore plus grande.

Les trois grands changements attendus

Un châssis en aluminium pour toute la gamme, y compris les modèles Pro. Une bosse de caméra rectangulaire plus grande, fabriquée en aluminium. Un design en deux parties pour l’arrière, mêlant aluminium sur la partie supérieure et verre sur la partie inférieure.

Ces modifications marquent les plus grands changements de design sur les modèles Pro depuis des années, alignant l’esthétique et les fonctionnalités avec les ambitions d’Apple pour ses prochains smartphones.

Un lancement prévu en septembre 2025

Apple devrait dévoiler la gamme complète, comprenant l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 17 Slim (ou Air), en septembre 2025. Ces nouveautés montrent qu’Apple continue d’explorer des designs innovants, tout en répondant aux attentes d’un marché en constante évolution.

Reste à savoir si ces choix séduiront les fidèles d’Apple ou susciteront des débats parmi les amateurs de design premium.