iPhone 17 : Écrans LTPO ProMotion pour tous les modèles !

Apple prévoit de bouleverser les codes avec sa gamme iPhone 17, prévue pour 2025. Selon les dernières rumeurs, tous les modèles de la série, y compris les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, et iPhone 17 Pro Max, seront équipés d’écrans OLED LTPO ProMotion. Cette technologie, auparavant réservée aux modèles Pro, permet un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz, offrant une expérience visuelle plus fluide et économe en énergie.

L’intégration de la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) dans toute la gamme marque un tournant. Ce type d’écran ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché, ce qui présente plusieurs avantages :

Fluide et réactif : Un taux de 120 Hz pour des jeux, vidéos, et défilements ultra-fluides.

Économie d’énergie : Une baisse à 1 Hz pour les contenus statiques, comme la lecture d’emails ou de messages, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

Confort visuel : Une réduction de la fatigue oculaire grâce à une meilleure gestion des transitions d’affichage.

Avec cette mise à niveau, Apple comble l’écart technologique entre les modèles Pro et non-Pro, rendant les écrans de qualité premium accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Le mystère du iPhone 17 Air

Paradoxalement, la version la plus onéreuse de cette série pourrait être l’iPhone 17 Air, qui se distingue par un design ultra-fin, bien qu’il soit potentiellement moins performant que les modèles Pro en termes de spécifications. Cela constituerait un changement stratégique pour Apple, qui jusqu’ici différenciait ses modèles haut de gamme par leurs caractéristiques techniques.

Ce choix pourrait séduire les amateurs de design minimaliste, même si les Pro continueront à attirer ceux qui recherchent des performances optimales.

Vers la technologie LTPO+ en 2026 ?

Apple ne s’arrête pas là. Selon une récente fuite de Jukanlosreve sur la plateforme X, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus en 2026, pourraient inaugurer une nouvelle technologie d’écran : le LTPO+.

Le LTPO+ promet :

Des vitesses de rafraîchissement encore plus rapides.

Une efficacité énergétique améliorée, permettant de réduire encore la consommation de batterie.

Cette avancée pourrait renforcer la distinction entre les modèles Pro et non-Pro dans les générations futures, offrant aux utilisateurs des performances inédites pour les usages les plus exigeants.

Actuellement, Apple s’appuie sur Samsung et LG, deux géants sud-coréens, pour la fabrication de ses écrans LTPO OLED. Bien qu’il soit logique de penser qu’ils produiront également les futurs écrans LTPO+, aucune confirmation officielle n’a été donnée.

Un marché hautement compétitif

Avec des rivaux comme BOE, un fournisseur chinois en pleine montée, Apple pourrait diversifier ses partenariats pour éviter une dépendance excessive envers Samsung et LG. Cette stratégie pourrait également influer sur les coûts et la disponibilité des nouveaux écrans.

L’intégration de la technologie ProMotion sur toute la gamme iPhone 17 signale une volonté d’Apple d’harmoniser l’expérience utilisateur entre ses modèles, tout en conservant des différenciations stratégiques comme le design ou des performances spécifiques.

Alors que l’iPhone 17 Air intrigue par son positionnement haut de gamme, les modèles Pro semblent déjà préparer le terrain pour les futures innovations, notamment avec l’arrivée probable des écrans LTPO+ en 2026.