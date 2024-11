Alors que OpenAI a refusé de sortir son prochain grand modèle baptisé « Orion » cette année, OpenAI se prépare à lancer « Operator », un nouvel agent IA destiné à tirer parti du marché croissant des agents intelligents dans divers secteurs, selon un rapport de Bloomberg. Cette initiative place OpenAI au cœur d’une compétition acharnée entre les géants de la tech, chacun cherchant à développer des agents IA capables d’interagir avec des ordinateurs de manière autonome.

Ce lancement n’est pas une surprise, car le PDG d’OpenAI, Sam Altman, avait laissé entendre son arrivée lors d’une session de questions-réponses sur Reddit. Il avait affirmé que la prochaine grande révolution pour OpenAI serait les agents, capables d’exécuter des tâches de manière autonome. Lors d’un événement de presse en novembre, Kevin Weil, responsable produit d’OpenAI, avait aussi déclaré que l’année 2025 serait « l’année où les systèmes d’agents entreront véritablement dans le grand public ».

OpenAI prévoit de lancer Operator en janvier sous forme d’aperçu expérimental accessible aux développeurs via son API. Selon des rapports, Operator sera capable d’effectuer des actions multiples et indépendantes pour le compte de l’utilisateur, marquant une avancée vers des systèmes d’IA « agentiques », capables de gérer des tâches complexes de manière autonome, comme la programmation ou la gestion d’opérations.

La notion d’IA « agentique » s’est largement répandue ces derniers mois, avec des entreprises comme Google et Anthropic travaillant également à l’intégration de cette technologie dans leurs propres systèmes d’IA. Google développe actuellement un projet analogue, connu sous le nom de Project Jarvis, et Anthropic a récemment annoncé son agent IA « Computer Use », capable de traiter en temps réel les tâches informatiques des utilisateurs.

Le projet Operator d’OpenAI s’appuiera sur le traitement avancé du langage naturel et l’apprentissage par renforcement. Les modèles de langage comme GPT-4 fourniront les capacités linguistiques nécessaires pour comprendre et répondre aux demandes des utilisateurs, tandis que l’apprentissage par renforcement permettra à l’agent d’améliorer ses performances en fonction des interactions passées.

OpenAI Operator va dépasser le rôle d’assistant numérique basique

Cette approche permettra à Operator de dépasser le rôle d’assistant numérique basique et de s’adapter au fil du temps, en accumulant des connaissances qui lui permettront de gérer des requêtes plus complexes et personnalisées. Pour les utilisateurs individuels, Operator pourrait simplifier des tâches répétitives, comme la prise de rendez-vous ou la gestion de documents numériques. Dans les entreprises, cet agent pourrait automatiser des tâches administratives, comme les réponses aux clients ou la saisie de données, réduisant le temps consacré aux processus répétitifs et optimisant la productivité.

Avec Operator, OpenAI pourrait introduire une solution d’IA autonome capable d’élargir le champ des usages, tout en répondant aux besoins tant des particuliers que des entreprises, le tout dans un cadre où les interactions entre l’agent et les utilisateurs enrichissent continuellement ses capacités.

Les laboratoires d’IA font face à une pression croissante pour monétiser leurs modèles, dont le développement est extrêmement coûteux. Alors que les améliorations incrémentales ne suffisent plus à justifier des prix plus élevés, les agents autonomes sont vus comme la prochaine innovation majeure, une avancée du calibre de ChatGPT qui pourrait enfin valider les investissements massifs réalisés dans le secteur de l’IA.