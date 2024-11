Raspberry Pi USB 3 Hub : Étendez la connectivité de votre Pi !

L’équipe derrière le Raspberry Pi, la célèbre gamme d’ordinateurs monocarte, vient de lancer un hub USB externe pour étendre la connectivité de ses ordinateurs Raspberry Pi. Ce hub propose quatre ports USB 3.0 pour connecter des périphériques, ainsi qu’un port supplémentaire pour alimenter le hub si nécessaire.

Le Raspberry Pi USB 3 Hub se connecte à un ordinateur monocarte (ou à tout autre ordinateur) via un câble USB 3.0 Type-A de 8 cm. Ce câble est fixé à un boîtier compact doté de quatre ports en aval où l’on peut brancher des périphériques. Tous les ports sont de type USB 3.0 Type-A, offrant une vitesse de transfert de données combinée allant jusqu’à 5 Gb/s et une compatibilité descendante avec l’USB 2.

Le hub dispose également d’un 5e port, une prise USB-C, permettant d’alimenter le hub avec un adaptateur secteur externe de 3A. Cette alimentation supplémentaire n’est pas nécessaire pour les périphériques à faible consommation, mais elle est idéale pour brancher des appareils gourmands en énergie sans surcharger le Raspberry Pi.

En complément du hub USB intégré sur la plupart des ordinateurs Pi (qui se connecte au processeur et alimente plusieurs prises USB Type-A), ce hub externe est parfait pour des périphériques tels que des disques externes, des caméras, des capteurs, des dispositifs IoT, et d’autres gadgets nécessitant beaucoup de puissance.

Pourquoi le Raspberry Pi USB 3 Hub peut être utile ?

L’équipe de Raspberry Pi a remarqué que les hubs USB disponibles sur le marché étaient soit trop coûteux, soit de mauvaise qualité. Le Raspberry Pi USB 3 Hub se distingue par son rapport qualité-prix, sa fiabilité et son design élégant. « Nous avons collaboré avec nos partenaires chez Infineon pour sélectionner un excellent circuit intégré de hub, le CYUSB3304, et confié à Dominic la conception électronique et à John le design industriel, en appliquant nos capacités de fabrication et de distribution pour le rendre disponible au prix le plus bas possible. Le produit final fonctionne parfaitement avec tous les modèles d’ordinateurs Raspberry Pi », a expliqué le PDG de l’entreprise. Le hub a également reçu des certifications de conformité et de compatibilité internationales.

Le Raspberry Pi USB 3 Hub est disponible à l’achat pour seulement 14,40 euros.