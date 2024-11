OpenAI : Sam Altman dévoile les futures innovations de ChatGPT

Lors d’une récente AMA sur Reddit, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, ainsi que des cadres supérieurs, ont partagé des détails intrigants sur les innovations à venir et l’orientation stratégique de l’entreprise pour ChatGPT en 2024 et au-delà. Voici les principales informations à retenir.

Altman a confirmé que OpenAI n’avait pas l’intention de lancer dans l’immédiat ce que l’on appellerait le « ChatGPT-5 ». Cependant, il a laissé entendre qu’une mise à jour substantielle est toujours en cours pour 2024, en disant : « Nous avons quelques très bonnes versions à venir plus tard dans l’année ! Mais rien que nous n’appellerons GPT-5 ».

Cela indique qu’un modèle linguistique avancé pourrait se profiler à l’horizon, mais sous un autre nom.

L’essor des agents d’IA autonomes

L’un des thèmes principaux de l’AMA était l’accent mis sur les agents d’IA autonomes, c’est-à-dire les systèmes d’IA capables d’effectuer des tâches de manière indépendante. Interrogé sur les capacités futures de ChatGPT, Altman a déclaré : « IMHO, ce sera un thème majeur en 2025 ». Il considère les agents autonomes comme une frontière clé pour l’IA et suggère qu’ils feront bientôt partie de l’ensemble des fonctionnalités de ChatGPT. Ces agents pourraient gérer de manière autonome des tâches complexes, comme l’organisation d’un projet ou la conduite d’une recherche approfondie, marquant ainsi le passage de ChatGPT d’assistant conversationnel à une IA proactive et orientée vers les tâches.

Les déclarations de Altman soulignent l’importance stratégique accordée par OpenAI au développement d’« agents », en particulier à la lumière de concurrents tels que Google, qui investissent également dans des modèles d’IA autonomes, comme leur IA Jarvis.

Les agents autonomes pourraient en effet permettre à OpenAI de créer des applications plus polyvalentes et plus pratiques dans des contextes personnels et professionnels.

Le potentiel de ChatGPT Search pour rivaliser avec Google

Cette année, OpenAI a introduit les capacités de recherche de ChatGPT, ce qui pourrait remettre en cause la domination de Google. Altman s’est montré optimiste quant à la valeur de la fonction de recherche pour les requêtes nécessitant une compréhension plus profonde et plus contextuelle : « Pour de nombreuses requêtes, je trouve qu’il s’agit d’un moyen beaucoup plus rapide et facile d’obtenir les informations que je recherche ». Il envisage un avenir où ChatGPT pourrait même « rendre dynamiquement une page Web personnalisée » en fonction d’une requête de recherche, personnalisant ainsi les résultats de recherche d’une manière que les moteurs traditionnels ne peuvent pas faire. Cela implique qu’OpenAI cherche à intégrer la recherche et l’interaction avec l’utilisateur au-delà des résultats de recherche standard, ce qui pourrait modifier la manière dont les utilisateurs recherchent des informations en ligne.

La prochaine mise à jour de DALL-E 3 et la génération d’images par l’IA

Bien qu’OpenAI ait fait des progrès significatifs dans la génération d’images avec DALL-E 3, Altman s’est montré moins précis sur la suite, se contentant de dire que « la prochaine mise à jour vaudra la peine d’être attendue ». Cela suggère que l’équipe travaille sur des améliorations significatives, mais qu’aucun calendrier concret n’est actuellement disponible.

Le commentaire d’Altman sur l’intelligence artificielle générale (AGI) est peut-être l’élément le plus ambitieux de l’AMA. L’AGI est souvent considérée comme la forme ultime de l’IA, dont les capacités rivalisent avec l’intelligence humaine, voire la dépassent. À la question de savoir si la réalisation de l’AGI nécessiterait un matériel fondamentalement nouveau, Altman a répondu : « Nous pensons que c’est réalisable avec le matériel actuel ».

Cette déclaration audacieuse laisse entendre que OpenAI considère l’AGI comme potentiellement réalisable sans attendre des avancées radicales dans le domaine de la technologie informatique. Bien que cela ne signifie pas que l’AGI est imminente, cela souligne la conviction de l’OpenAI que les progrès dans l’architecture des modèles, l’optimisation et peut-être l’efficacité algorithmique pourraient mettre l’AGI à portée de main plus tôt que beaucoup ne le pensent.

Prochaines étapes pour ChatGPT et OpenAI

Avec de nouvelles versions prévues pour la fin de l’année et le lancement prévu d’agents d’IA autonomes d’ici 2025, OpenAI semble conduire ChatGPT au-delà des capacités conversationnelles vers une IA fonctionnelle et orientée vers les objectifs.

En ciblant la recherche personnalisée, la fonctionnalité des agents autonomes et en repoussant les limites de la technologie existante pour l’IA, OpenAI signale son ambition d’être à la pointe dans tous les aspects du domaine de l’IA.