Threads : La fin de l’eldorado sans publicité, place aux contenus sponsorisés en 2025

Les plateformes de réseaux sociaux connaissent une période de bouleversements, particulièrement depuis les résultats historiques de l’élection américaine la semaine dernière. L’acquisition de Twitter par Elon Musk avait déjà provoqué une exode massive, mais après l’élection, de nombreux utilisateurs restés fidèles à X envisagent désormais de changer de plateforme. Bluesky, par exemple, enregistre des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs, mais ce n’est pas la seule alternative.

Threads de Meta se positionne aussi comme l’un des remplaçants populaires de X, mais une évolution annoncée pourrait bien transformer l’ambiance de la plateforme.

Une des particularités de la plateforme, qui n’a pas échappé aux utilisateurs, est l’absence de publicités, ce qui tranche nettement avec l’expérience sur X, dominée par les contenus sponsorisés. Bien que de nombreuses entreprises soient déjà présentes sur la plateforme pour promouvoir leurs marques, il n’y a pas encore de publicités à proprement parler.

Toutefois, selon The Information, cette situation pourrait bien changer en 2025. Meta envisagerait en effet de commencer à diffuser des publicités sur Threads dès janvier avec un groupe restreint d’annonceurs, pour tester et ajuster sa stratégie avant d’ouvrir plus largement l’accès aux marques. Si cela représente un ajustement pour les utilisateurs habitués à un environnement sans publicité, ce changement était relativement prévisible.

Adam Mosseri, directeur d’Instagram, a également confirmé que Meta envisage « définitivement » d’introduire des publicités sur Threads, soulignant la nécessité pour Threads de générer des revenus afin de couvrir les coûts de fonctionnement. « Je comprends les préoccupations des gens, mais au final, nous sommes une entreprise et Threads doit générer suffisamment de revenus pour payer les employés et les serveurs qui permettent d’offrir le service gratuitement, » a déclaré Mosseri.

L’arrivée de la pub dans Threads n’est pas une surprise

On ignore encore comment les publicités apparaîtront sur Threads, mais elles pourraient être affichées sous forme de posts « sponsorisés », une fonctionnalité que l’ingénieur Alessandro Paluzzi a récemment repérée en développement.

Facebook et Instagram, autres propriétés de Meta, sont déjà fortement monétisées par la publicité, et Meta avait clairement annoncé son intention d’appliquer un modèle analogue à Threads. La question n’était donc pas de savoir si les publicités allaient arriver, mais plutôt quand. Meta semble avoir misé sur une phase de consolidation de sa base d’utilisateurs pour ces premières années, et le moment semble venu de capitaliser sur la récente vague d’utilisateurs déçus de X.