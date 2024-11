Microsoft Edge : Import automatique de données et omniprésence dans Windows

Microsoft continue de déployer des stratégies pour pousser les utilisateurs de Windows vers son navigateur Edge, malgré les réactions mitigées et les tentatives controversées. La dernière méthode consiste à lancer automatiquement Edge au démarrage de votre PC et à inviter les utilisateurs à importer régulièrement leurs données depuis Chrome, notamment l’historique de navigation, les favoris et les onglets ouverts.

Repérée par Richard Lawler de The Verge, cette notification est apparue pour la première fois plus tôt cette année sans explication, avant de disparaître brièvement. Désormais, elle est de retour sous forme officielle, confirmée par Microsoft. « C’est une notification qui donne aux utilisateurs la possibilité d’importer des données d’autres navigateurs », a déclaré Caitlin Roulston de Microsoft dans un communiqué.

Depuis le lancement de Edge, Microsoft a tenté — et souvent échoué — de forcer les utilisateurs de Windows à adopter son navigateur. En 2021, la société a mis en place une modification controversée de Windows rendant presque impossible le changement de navigateur par défaut, imposant ainsi Edge. Ce changement a été annulé après une vive réaction des utilisateurs. Microsoft avait également lancé des pop-ups dans Edge chaque fois qu’un utilisateur tentait de télécharger Chrome, affichant parfois des messages ressemblant à des publicités en plein écran.

Actuellement, même si vous téléchargez Chrome depuis Edge, Microsoft affiche un bandeau en haut de la page indiquant : « Microsoft Edge utilise la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft ».

La nouvelle notification d’import de données coche par défaut l’option « importer régulièrement vos données depuis d’autres navigateurs » et affiche un bouton bleu « confirmer et continuer ». En acceptant, même si Chrome reste votre navigateur par défaut, Edge transfèrera régulièrement les données de Chrome vers Edge, incluant l’historique de navigation, les favoris et les onglets.

Edge reste omniprésent sur Windows

Si vous ignorez la notification et continuez avec le navigateur de votre choix, Edge reste omniprésent et difficile à désinstaller complètement sous Windows. En effet, même si vous parvenez à le supprimer, les nouvelles mises à jour de Windows peuvent le réinstaller automatiquement. De plus, certains composants de Windows, comme les widgets météo et la recherche, utilisent Bing et Edge par défaut.

Pour contourner cette intégration forcée, des outils comme MSEdgeRedirect permettent aux utilisateurs d’éviter l’ouverture automatique de Edge pour certaines fonctionnalités de Windows. Cependant, Microsoft a déjà bloqué des solutions analogues, comme EdgeDeflector, rendant leur utilisation impossible par le passé.

Face à ces mesures, Microsoft cherche clairement à renforcer la présence de Edge dans l’écosystème Windows, mais au risque d’agacer les utilisateurs qui souhaitent une plus grande liberté de choix dans leurs applications de navigation.