iOS 18.2 : Retrouver vos bagages égarés avec la nouvelle fonctionnalité du AirTag

Apple vient de lancer une nouvelle fonctionnalité, Share Item Location, permettant aux utilisateurs de partager la localisation d’un AirTag perdu avec d’autres personnes. Disponible dans la version bêta publique d’iOS 18.2, cette fonction intégrée à Localiser pourrait, par exemple, être utilisée pour partager la position de bagages égarés avec une compagnie aérienne.

Pour utiliser cette fonction, les utilisateurs peuvent générer un lien sécurisé Share Item Location directement depuis l’application Localiser sur un iPhone, iPad, ou Mac. Une fois le lien partagé, la personne qui le reçoit peut cliquer dessus pour consulter une carte interactive indiquant la position de l’objet perdu. Apple mettra automatiquement à jour la localisation de le AirTag si celui-ci est déplacé et affichera également l’heure du dernier mouvement.

Pour des raisons de sécurité, la localisation partagée est désactivée dès que l’utilisateur récupère son objet. De plus, le lien expire automatiquement au bout de 7 jours et peut être désactivé manuellement à tout moment par le propriétaire.

Cette fonctionnalité est disponible dans la plupart des régions du monde dans la version bêta publique d’iOS 18.2, et devrait être disponible pour tous les utilisateurs équipés d’un iPhone X ou un modèle ultérieur lors du lancement officiel de la mise à jour, prévu « prochainement ».

Dans le cadre de ce déploiement, Apple collabore avec plus de 15 compagnies aériennes, notamment Delta, United, Virgin Atlantic, Lufthansa, et Air Canada. Ces compagnies pourront accepter des liens vers les objets perdus de manière « privée et sécurisée », avec un accès limité à un petit groupe de personnes. Les destinataires devront s’authentifier via leur compte Apple ou une adresse e-mail partenaire pour consulter le lien. Cette fonctionnalité sera progressivement déployée auprès des compagnies aériennes dans les mois à venir.

Intégration avec le système de suivi de bagages SITA

Cette adoption marque un tournant pour le suivi des bagages en avion. Les AirTags, bien que parfois source de débats avec certaines compagnies, sont devenus un outil populaire pour les passagers souhaitant suivre leurs bagages et éviter des appels fréquents au service client en cas de retard ou de perte. Le vice-président de Delta Air Lines, responsable du service clientèle et des opérations au sol, a souligné l’intérêt de cette fonctionnalité : « Plus de 99 % des bagages enregistrés arrivent à destination comme prévu, mais nous savons combien il peut être stressant pour nos clients lorsque ce n’est pas le cas. Nous sommes donc ravis de soutenir Share Item Location à partir de la fin de cette année ».

Apple s’associe également avec SITA, une solution de traçabilité de bagages, pour intégrer Share Item Location dans son système de suivi WorldTracer. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs pourront bénéficier d’une visibilité accrue pour retrouver leurs bagages égarés via une plateforme reconnue à l’international.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Apple renforce son service Localiser, facilitant la gestion des objets perdus pour les utilisateurs et les compagnies de transport, tout en mettant l’accent sur la confidentialité et la sécurité des données partagées.