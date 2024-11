Accueil » Huawei Mate 70 Pro : Fuite des spécifications et des fonctionnalités clés

Le célèbre Digital Chat Station a récemment partagé des informations détaillées concernant le Huawei Mate 70 Pro, dévoilant des spécifications sur l’écran, la caméra, la batterie et bien plus encore. Bien que la publication ait été supprimée par la suite, ces détails offrent un aperçu potentiel des caractéristiques haut de gamme attendues pour ce modèle.

Le Huawei Mate 70 Pro devrait arborer un grand écran LTPO incurvé de 6,88 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. L’écran intégrerait également la technologie 3D ToF pour une reconnaissance faciale sécurisée.

En termes de sécurité, le smartphone serait équipé d’un capteur d’empreintes ultrasonique intégré à l’écran, apportant une amélioration notable par rapport à la solution optique utilisée dans le Mate 60 Pro.

Le système de caméra semble particulièrement impressionnant, avec un capteur principal de 50 mégapixels et une taille de 1/1,3 pouce, ainsi qu’une ouverture variable. Selon les fuites, le capteur pourrait être un OV50H ou un tout nouveau OV50K40, ce dernier intégrant la technologie TheiaCel, qui exploite les capacités LOFIC pour une capture lumineuse améliorée.

L’amélioration la plus notable pourrait concerner les capacités de zoom. Le Mate 70 Pro devrait comporter un objectif périscopique de 50 mégapixels avec un capteur de 1/2,5 pouce offrant un zoom optique 3,5x et un mode macro téléphoto dédié, surpassant ainsi l’objectif périscopique de 48 mégapixels du Mate 60 Pro.

Le Mate 70 Pro, des informations encore inconnues

Concernant l’autonomie, bien que la capacité de la batterie reste inconnue, le modèle pourrait intégrer une batterie en silicone offrant moins de 6 000 mAh. Des options de charge filaire et sans fil seraient également au programme, et le téléphone bénéficierait d’une résistance à l’eau et à la poussière.

Il est important de préciser que la publication originale mentionnait que ces informations provenaient de la chaîne d’approvisionnement et pourraient ne pas être entièrement précises, d’où la prudence recommandée vis-à-vis de ces spécifications jusqu’à une confirmation officielle.