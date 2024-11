Apple se lance dans les lunettes connectées : vers un nouveau produit révolutionnaire ?

Apple explore discrètement le marché des lunettes connectées, selon Mark Gurman de Bloomberg. La société aurait recruté des employés pour participer à des groupes de discussion afin d’évaluer des modèles existants de concurrents, tels que Snap Inc. et Meta Platforms Inc. Cela suggère qu’Apple pourrait envisager de développer ses propres lunettes intelligentes, créant potentiellement une nouvelle catégorie dans le marché des appareils portables.

Apple a déjà utilisé cette méthode pour recueillir des informations avant de lancer ses propres produits, comme cela a été le cas pour le Vision Pro, les AirPods et le HomePod. Ces groupes de discussion sont généralement limités aux employés pour préserver la confidentialité et éviter les fuites. En analysant le marché existant, Apple peut identifier les préférences des consommateurs et déterminer les domaines à améliorer.

Bien que Apple ait déjà lancé le Vision Pro, un appareil de réalité mixte avancé, la société semble s’intéresser à un produit plus léger et moins onéreux. Les lunettes connectées actuellement disponibles, telles que celles de Snap et Meta, offrent des fonctionnalités comme l’enregistrement vidéo, les appels téléphoniques et la lecture de musique. Apple pourrait intégrer ces caractéristiques dans une paire de lunettes élégante, analogue aux AirPods en termes d’expérience utilisateur.

Imaginez des lunettes qui vous permettent de prendre des appels, d’écouter de la musique et d’enregistrer des vidéos tout en restant connecté à votre iPhone.

L’objectif ultime pour Apple pourrait être de développer de véritables lunettes de réalité augmentée (AR) offrant une expérience plus fluide et immersive que les modèles actuels. Par exemple, des lunettes qui afficheraient des informations sur les restaurants et magasins à proximité ou des instructions de navigation directement sur la route. Cependant, cette technologie est encore à un stade précoce de développement, et il pourrait falloir plusieurs années avant qu’Apple ne lance un produit répondant à ses normes de qualité élevées.

Objectif ultime d’Apple : des lunettes AR immersives

Mark Gurman estime que nous sommes « à au moins 5 ans d’une expérience AR qui répondrait aux exigences d’Apple ». Il note que bien que Meta et Snap possèdent des prototypes de lunettes AR, ils sont encore « rudimentaires » et moins avancés que ce que certains observateurs laissent entendre.

Il est fascinant de voir Apple explorer le marché des lunettes connectées, surtout après le lancement du Vision Pro. Il semble que l’entreprise souhaite diversifier ses approches en matière de réalité augmentée et de technologie portable. Je suis curieux de voir quel type de produit Apple pourrait développer et s’ils opteront pour une expérience simple, proche de celle des AirPods, ou s’ils viseront directement des lunettes AR sophistiquées. Personnellement, l’idée de porter un ordinateur sur le visage toute la journée ne me séduit pas encore totalement, mais je suis ouvert à l’idée de changer d’avis. L’AR a un potentiel immense, et il sera passionnant de voir comment Apple peut faire progresser cette technologie.