Google Vids : La création vidéo par IA est désormais disponible pour tous !

Aujourd’hui, Google a annoncé la disponibilité générale de Google Vids, un outil de création vidéo basé sur l’IA, intégré à la suite d’applications Workspace. Initialement réservé aux utilisateurs de Gemini pour Google Workspace, Vids est désormais accessible à un éventail plus large de plans d’abonnement Workspace.

Conçue principalement pour aider les équipes travaillant dans des domaines tels que le service client, la formation et le développement, la gestion de projet et le marketing, Google Vids exploite la puissance de Gemini.

Avec Google Vids, les services clients peuvent améliorer leur assistance en complétant les articles du centre d’aide par des vidéos. Les responsables d’équipe peuvent utiliser l’application pour créer des vidéos de mises à jour et d’annonces destinées à l’ensemble de l’entreprise. L’application est également utile pour les équipes de formation et de développement qui souhaitent dispenser des formations et des contenus éducatifs à grande échelle. Les équipes de gestion de projet peuvent créer des vidéos pour partager des résumés de réunions, des mises à jour commerciales et des rapports. Les spécialistes du marketing, quant à eux, peuvent utiliser les vidéos en interne pour partager des comptes rendus de campagnes et d’événements.

Grâce à la technologie Gemini AI de Google, Vids simplifie le processus de création de vidéos. Une des fonctionnalités phares est « Aidez-moi à créer », qui génère un storyboard initial à partir d’une simple demande utilisateur et d’un document stocké sur Google Drive. Gemini analyse le contenu pour proposer des scènes, des médias libres de droits, des textes, des scripts et de la musique d’ambiance pour créer une ébauche vidéo.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs vidéos en ajoutant des animations, des transitions, des effets photo et du contenu libre de droits. L’outil propose aussi des voix-off générées par l’IA, avec des voix préenregistrées ou la possibilité d’enregistrer sa propre narration à l’aide d’un prompteur qui suit et lit le texte grâce aux fonctionnalités de Gemini.

Actuellement, l’application principale de Vids est disponible en plusieurs langues, mais les fonctionnalités avancées, telles que « Aidez-moi à créer » et le prompteur, sont limitées à l’anglais. Google prévoit d’étendre le support linguistique à ces fonctionnalités prochainement.

Un détail important de l’annonce d’aujourd’hui est que Google garantit l’accès complet aux fonctionnalités basées sur l’IA de Vids uniquement jusqu’au 31 décembre 2025. Des limites d’utilisation pourraient s’appliquer à partir de 2026, et l’entreprise s’engage à en informer les utilisateurs en avance.

Comment démarrer avec Google Vids ?

Pour l’instant, Vids est activé par défaut pour certaines éditions de Google Workspace, y compris Business Standard et Plus, les niveaux Enterprise, Education Plus, ainsi que pour les clients ayant souscrit l’option Gemini. Le déploiement commence aujourd’hui, le 7 novembre, et s’étalera sur plusieurs semaines.

Pour commencer, ouvrez Google Vids et choisissez une option pour créer une nouvelle vidéo. Vous pouvez créer une nouvelle vidéo ou copier une vidéo existante pour l’éditer.

Vous pouvez utiliser Vids sur votre ordinateur avec les versions les plus récentes de ces navigateurs : Chrome, Firefox, Edge.

Actuellement, Vids est disponible dans la langue locale de l’utilisateur, mais les fonctions d’intelligence artificielle ne sont disponibles qu’en anglais pour le moment.

Avec les avancées de l’IA, des outils tels que Vids vont sans doute devenir de plus en plus courants. Bien qu’ils apportent une efficacité accrue et facilitent l’accès à la création de contenu, ils posent également des questions sur la créativité humaine et le risque d’une homogénéisation des vidéos générées par l’IA.