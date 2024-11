Accueil » Huawei : HarmonyOS dépasse iOS et talonne Android en Chine

Huawei connaît un succès impressionnant avec son système d’exploitation HarmonyOS, qui se développe rapidement sur le marché chinois des smartphones, menaçant ainsi la domination historique d’Android.

D’après un rapport de TechInsights, la part de marché de HarmonyOS a progressé de 13 % à 15 % au troisième trimestre 2024, tandis que celle d’Android a légèrement baissé, passant de 72 % à 70 %.

Ce succès n’est pas une première pour Huawei. Dès le premier trimestre de 2024, Huawei avait déjà dépassé iOS en termes de parts de marché, bien qu’il fonctionnait encore au sein de l’écosystème Android. La montée en puissance de HarmonyOS s’explique par plusieurs éléments :

Autonomie accrue : Face aux sanctions américaines, Huawei a redoublé d’efforts pour atteindre l’autosuffisance, investissant massivement dans le développement de HarmonyOS. Lancement de HarmonyOS Next : Cette version marque un tournant avec un système totalement indépendant qui n’a plus besoin d’applications Android. Cela permet à Huawei de se libérer de la dépendance à l’écosystème Android, renforçant ainsi sa compétitivité. Écosystème d’applications : La croissance de HarmonyOS est soutenue par un écosystème d’applications natives et de services spécifiquement conçus pour cet OS, avec, en point d’orgue, une version native de WeChat pour HarmonyOS, très attendue par les utilisateurs.

Une concurrence féroce sur le marché chinois

Bien que la part de marché d’iOS reste stable à 15 %, le marché chinois est désormais un champ de bataille à trois entre iOS, Android et HarmonyOS. Cette dynamique représente un défi pour le duopole iOS-Android, en particulier dans un contexte de forte demande en Chine.

En termes de ventes de smartphones, la Chine reste le plus grand marché mondial, avec une augmentation annuelle de 3 % au troisième trimestre 2024. Vivo domine le marché avec 19 % de parts, suivi de Xiaomi et OPPO/OnePlus, chacun avec 15,5 %. Honor, Huawei et Apple complètent le top 6, chacun occupant une part d’environ 15 %.

Cette concentration des parts de marché entre les 6 principaux fabricants complique la situation pour les marques plus petites, même si la reprise du marché chinois témoigne d’une demande solide et d’un cycle de remplacement stable.

L’impact futur de HarmonyOS

Avec sa popularité croissante et son expansion continue, HarmonyOS est en bonne voie pour remodeler l’écosystème chinois des smartphones. Huawei, grâce au développement d’applications et de services exclusivement destinés aux utilisateurs de HarmonyOS, pourrait grignoter encore davantage les parts d’Android dans les trimestres à venir.

Cependant, il reste à voir si cet élan sera suffisant pour maintenir la croissance de HarmonyOS et réussir à transformer le paysage technologique en Chine, voire au-delà.