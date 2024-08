Accueil » HarmonyOS Next : Huawei dévoile son OS indépendant, rival d’Android et iOS

Bien que l’incursion de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation pour smartphones ait finalement échoué, HarmonyOS de Huawei a prouvé être un énorme succès et un véritable rival d’Android et iOS, du moins dans sa nation d’origine.

Actuellement, HarmonyOS est présent sur plus de 900 millions d’appareils en Chine et connaît une croissance rapide. Jusqu’à présent, il repose sur Android, mais Huawei a pris des mesures pour changer cela.

Lors de la HDC 2023, Huawei a dévoilé HarmonyOS Next, ou Hongmeng comme il est connu en Chine, la dernière itération de son système d’exploitation. Cette nouvelle version marque une rupture significative avec son EMUI basé sur Android, utilisé mondialement, et est une plateforme complètement indépendante.

À la HDC 2024, Yu Chengdong, président du groupe de consommation de Huawei (qui englobe les smartphones, les PC et les appareils IoT), a révélé que le système d’exploitation « pure-souche » est désormais en phase de test bêta.

Jusqu’à 3 000 volontaires en Chine testeront HarmonyOS Next sur une gamme de smartphones Huawei, et il est prévu que le système d’exploitation soit officiellement déployé vers la fin de l’année.

Améliorations techniques et performance

HarmonyOS Next remplace le noyau Linux et les composants du Android Open Source Project (AOSP) par l’architecture propre à Huawei. L’entreprise chinoise affirme que la performance du système est améliorée de 30 % et que la consommation d’énergie est réduite de 20 %.

En se débarrassant de sa dépendance à Android, HarmonyOS Next ne pourra pas exécuter les applications conçues pour le système d’exploitation de Google. Huawei travaille donc à combler les lacunes de son écosystème.

Actuellement, il y a déjà 4 000 applications natives disponibles pour HarmonyOS Next, développées par plus de 200 partenaires industriels.

Impact sur le marché et innovations

HarmonyOS Next aura sans aucun doute un impact majeur sur la présence d’Android en Chine et permettra également à Huawei de gagner davantage de parts de marché face à Apple. Le nouveau système d’exploitation promet de nombreuses innovations, y compris des fonctionnalités d’intelligence artificielle sous la forme de Harmony Intelligence, Star Shield Security pour renforcer la confidentialité et la protection des données des utilisateurs, et Full-Scenario qui permet aux utilisateurs de lancer une application sur un appareil Huawei et de continuer sur un autre sans interruption.

Huawei, avec HarmonyOS Next, se positionne comme un concurrent sérieux dans le domaine des systèmes d’exploitation mobiles, non seulement en Chine, mais potentiellement à l’international. Avec des améliorations de performance et des innovations technologiques, Huawei pourrait bien changer la donne sur le marché des smartphones.