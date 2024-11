Raspberry Pi Touch Display 2 : L’écran tactile 7 pouces fait peau neuve !

Neuf ans après le lancement de son premier écran tactile officiel pour ordinateurs Raspberry Pi, l’équipe de Raspberry Pi revient avec une nouvelle version améliorée : le Raspberry Pi Touch Display 2. Ce nouvel écran est déjà disponible chez certains revendeurs et garde le même prix attractif de 65 euros que son prédécesseur, mais offre des améliorations notables en termes de résolution et de design.

Le Raspberry Pi Touch Display 2 se distingue par une résolution plus élevée, avec un affichage 720p, contre les 480p de la première version lancée en 2015. L’écran conserve la taille de 7 pouces, mais le design a été affiné grâce à l’intégration du circuit de commande directement dans le boîtier de l’écran, ce qui le rend plus mince.

Cependant, une différence : la prise en charge tactile est désormais limitée à 5 doigts simultanés, alors que le modèle de 2015 permettait un multi-touch à 10 doigts. Néanmoins, pour la plupart des utilisateurs, cette différence ne sera pas perceptible dans un usage quotidien.

Le nouvel écran est compatible avec presque tous les modèles Raspberry Pi, à l’exception de la série Raspberry Pi Zero, qui n’a pas le port DSI requis. Cela inclut notamment les modèles Raspberry Pi 1B+ jusqu’au Raspberry Pi 5, ainsi que les versions Compute Module.

Comme il s’agit d’un accessoire officiel, le Touch Display 2 est entièrement compatible avec Raspberry Pi OS, ce qui signifie que l’installation des pilotes nécessaires est automatique, contrairement aux écrans tiers qui peuvent nécessiter des configurations supplémentaires.

Raspberry Pi Touch Display 2: Utilisation simplifiée avec Raspberry Pi OS

La Raspberry Pi Foundation a récemment mis à jour son système d’exploitation, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, telles que le clavier virtuel Squeekboard. Ce clavier apparaît automatiquement lorsque vous touchez un champ de texte sur l’écran, simplifiant ainsi l’utilisation d’un Raspberry Pi sans clavier physique. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent utiliser leur Raspberry Pi comme tablette ou pour des projets d’affichage interactif.

Le nouvel écran est conçu pour une orientation native en portrait, mais il prend également en charge la rotation, permettant aux utilisateurs de l’adapter en mode paysage si nécessaire. Cela le rend flexible pour divers types de projets, de l’affichage vertical dans des bornes interactives aux tableaux de bord en mode paysage.

Production garantie jusqu’en 2030

La fondation a confirmé que le Raspberry Pi Touch Display 2 restera en production jusqu’en 2030 au minimum, garantissant ainsi aux utilisateurs un support à long terme pour leurs projets.

De plus, bien que le modèle original reste en vente auprès de certains revendeurs, il est recommandé de se tourner vers la version la plus récente pour bénéficier de ses améliorations en termes de performance et de design.

Pourquoi choisir le Touch Display 2 ?

Pour ceux qui recherchent un écran tactile performant, le Touch Display 2 est clairement la meilleure option avec sa résolution améliorée, sa conception plus mince et son intégration simplifiée. Idéal pour des projets de type kiosque, applications interactives ou interface utilisateur, cet écran est un choix puissant pour tirer le meilleur parti de votre Raspberry Pi.

Le Raspberry Pi Touch Display 2 représente une amélioration bienvenue pour les utilisateurs de Raspberry Pi, offrant une résolution accrue et une conception plus fine sans hausse de prix. Parfait pour les projets interactifs, les kiosques d’information ou comme écran additionnel, cet écran officiel combine facilité d’installation, qualité d’affichage et support logiciel intégré.