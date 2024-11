Instagram : Nouveaux outils de filtrage pour les messages des créateurs

Instagram introduit de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion des messages directs des créateurs. Ce week-end, le réseau social a annoncé un ensemble d’outils qui simplifient le filtrage des messages directs, en particulier pour les créateurs de contenu.

Grâce à ces nouveaux outils, les créateurs pourront recevoir leurs messages en fonction des paramètres de contrôle qu’ils ont définis au préalable. Conçus spécifiquement pour les créateurs Instagram, ces outils ajoutent la possibilité de trier et filtrer les demandes de messages par plusieurs critères, tels que le nombre d’abonnés, la vérification de compte, les marques, les autres créateurs, et bien plus encore.

Outre ces options de filtrage, Instagram a ajouté un nouveau dossier « Réponses aux Stories » qui regroupe toutes les réponses aux Stories dans un seul endroit. Cette fonctionnalité était attendue de longue date par les créateurs, et Instagram semble enfin avoir pris en compte leurs retours pour offrir une meilleure organisation de leurs échanges avec leurs abonnés.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a détaillé ces nouveautés dans une publication : « Maintenant, lorsque vous consultez la boîte de réception des demandes, cela peut parfois être vraiment accablant. Nous avons donc ajouté des moyens de filtrer ces demandes pour n’afficher que celles que vous souhaitez voir. Il reste beaucoup à faire pour améliorer la boîte de réception des créateurs, mais nous espérons que cela représente un pas dans la bonne direction ».

Options de tri et de filtrage dans Instagram

Les créateurs pourront accéder aux options « Trier et Filtrer » en haut de leur boîte de réception, où ils auront la possibilité de trier les demandes par date ou par nombre d’abonnés de l’expéditeur. D’autres options permettent d’affiner la sélection en fonction de la vérification de l’expéditeur, de savoir si le compte appartient à une entreprise ou à un créateur, ou encore de trier les comptes de marques.

Ces nouveautés ne sont que le début d’une série de changements prévus pour améliorer la gestion des messages directs sur l’application, un domaine qu’Instagram souhaite continuer à optimiser. Cette mise à jour marque un effort vers une meilleure personnalisation de la plateforme pour les créateurs, afin de les aider à gérer plus efficacement leurs interactions et à renforcer leur engagement avec leurs audiences.