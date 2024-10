Instagram Reels : la qualité vidéo varie selon la popularité du contenu

Instagram et son format Reels connaissent un succès mondial, mais certains utilisateurs très actifs ont remarqué que la qualité des vidéos varie sur la plateforme. Certaines vidéos sont nettes, tandis que d’autres peuvent paraître floues. Selon Adam Mosseri, responsable d’Instagram, cette différence de qualité est intentionnelle et dépend de la popularité du contenu.

Mosseri est à la tête de la plateforme et répond régulièrement aux changements d’algorithmes et aux questions que lui posent les créateurs, les entreprises et les utilisateurs de médias sociaux. C’est par le biais de ses histoires qu’on lui a posé la question suivante : « Les Stories perdent-elles en qualité avec le temps ? Les miennes sont-elles floues dans les moments forts ? ».

Lors d’une récente session de questions-réponses, Mosseri a expliqué que Instagram réduit la qualité des vidéos après un certain temps si elles ne sont pas beaucoup visionnées. Si le contenu devient soudainement populaire, la qualité est restaurée automatiquement. Il précise que cette réduction de qualité « fonctionne à un niveau global », ce qui signifie que Instagram accorde une meilleure qualité aux créateurs générant davantage de vues, suivant un « barème glissant » plutôt qu’un seuil fixe.

En d’autres termes, Instagram ajuste la qualité des vidéos pour réduire la charge sur ses serveurs et économiser de l’énergie. Les fichiers de basse qualité prennent moins d’espace de stockage, ce qui permet à l’entreprise de faire des économies considérables.

Mosseri n’a pas précisé si la résolution ou le débit binaire (bit rate) est affecté, mais il a mentionné que le processus repose sur un encodage intensif en ressources CPU, ce qui laisse à penser que c’est plutôt le débit binaire qui est réduit.

Des créateurs s’interrogent sur la qualité d’Instagram

Concernant l’impact sur les petits créateurs, Mosseri a souligné que l’engagement des utilisateurs dépend davantage du contenu de la vidéo que de sa qualité visuelle. Il ajoute que la qualité visuelle est probablement plus importante pour un créateur populaire, qui pourrait supprimer une vidéo si elle apparaît floue, contrairement à un créateur moins connu qui pourrait laisser son contenu tel quel.

Alors qu’Instagram a souvent été décrit comme ayant un algorithme difficile à suivre, certains créateurs ayant l’impression qu’il est difficile de se développer sur la plateforme, les commentateurs de la même discussion Threads conviennent que cela a du sens d’un point de vue technique.

Que pensez-vous de cette pratique de réduction de la qualité des vidéos par Instagram ?