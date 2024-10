iPhone 17 Air : Ultra-fin, ultra-cher et avec une seule caméra ?

Apple a introduit cette année une nouvelle colle pour les batteries de ses iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Selon Majin Bu, cette innovation de batterie sera étendue à l’ensemble de la gamme iPhone 17 l’année prochaine. Mais en quoi est-ce si révolutionnaire ?

Cette nouvelle colle permet de retirer la batterie très facilement grâce à un courant électrique. Fini les pistolets à air chaud, les pieds-de-biche et la force brute ! Un simple courant électrique suffit à réduire l’adhérence de la colle, permettant de détacher la batterie sans effort.

Une fois la batterie retirée, une nouvelle couche de colle est appliquée pour fixer la batterie de remplacement. Ce processus simplifie considérablement le remplacement des batteries et pourrait bien révolutionner les réparations d’iPhone.

Il est intéressant de noter que cette innovation majeure est d’abord testée sur les modèles non Pro. Habituellement, ce sont les modèles Pro qui bénéficient en premier des nouvelles fonctionnalités, comme les capteurs photo améliorés, la Dynamic Island ou l’écran ProMotion à 120 Hz.

iPhone 17 Air : Ultra-fin et ultra-cher ?

L’iPhone 17 Air, qui remplacera l’iPhone 17 Plus, devrait également bénéficier de cette nouvelle technologie de batterie. Grâce à cette colle révolutionnaire, Apple pourra se passer de certains composants (supports, vis, clips) et ainsi affiner encore davantage le design de l’appareil.

Malgré des caractéristiques techniques qui ne semblent pas révolutionnaires, l’iPhone 17 Air devrait être plus cher que l’iPhone 17 Pro Max. Le prix de départ de l’iPhone 17 Air serait de 1 299 dollars, contre 1 199 dollars pour l’iPhone 17 Pro Max.

Son design ultra-fin serait son principal atout. Il embarquerait le processeur A19 (et non la version Pro) et 8 Go de RAM, lui permettant de supporter Apple Intelligence. Cependant, des rumeurs persistantes évoquent la présence d’un seul appareil photo à l’arrière.

L’iPhone 17 Air sera-t-il le smartphone le plus fin et le plus cher du marché ? Réponse l’année prochaine !