iPhone 17 Air/Slim : Un écran OLED ultra-fin grâce à la technologie TDDI ?

L’entreprise taïwanaise Novatek a annoncé le lancement de la production d’un nouvel écran OLED intégrant la technologie TDDI (Touch and Display Driver Integration) au deuxième trimestre 2025. Selon certaines rumeurs, cette technologie pourrait équiper l’iPhone 17 d’Apple l’année prochaine.

La technologie TDDI permet d’intégrer les couches tactiles et d’affichage, ce qui pourrait se traduire par des écrans OLED plus fins sur les futurs appareils Apple. Cette innovation alimente les spéculations sur l’iPhone 17 Air ou d’un iPhone 17 Slim, un modèle plus fin qui pourrait remplacer la version Plus.

Il n’est pas encore certain qu’Apple adoptera la technologie TDDI de Novatek pour l’iPhone 17. DigiTimes suggère que Apple pourrait tester ce nouvel écran sur d’autres produits, comme les futurs iPad et Apple Watch. L’iPhone Flip, un smartphone pliable qui serait en développement chez Apple, pourrait également bénéficier de cette technologie.

Les rumeurs concernant l’iPhone 17 Air/Slim indiquent qu’il pourrait remplacer la version Plus et proposer un écran de 6,6 pouces avec une encoche et un poinçon plus petits pour la Dynamic Island.

iPhone 17 Air/Slim : un design plus élégant et un écran plus grand ?

Si la technologie TDDI est intégrée à l’iPhone 17, elle pourrait s’accompagner d’un écran ProMotion à 120 Hz et d’une dalle OLED LTPO. Selon Instant Digital, une source sur Weibo, l’iPhone 17 serait également doté d’une couche AR (antireflet) « super-dure » pour une meilleure résistance aux rayures.

L’arrivée de la technologie TDDI ouvre de nouvelles perspectives pour les écrans mobiles. Si Apple l’adopte, les futurs iPhone pourraient être encore plus fins et plus résistants. Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette technologie et son impact sur l’industrie mobile.