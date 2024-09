iPhone SE : enfin un nouveau design, mais à quel prix ?

L’iPhone SE, le smartphone abordable d’Apple, s’apprête enfin à subir une refonte majeure. Après des années à arborer le même look que l’iPhone 8 lancé en 2017, cette nouvelle génération, dont le lancement est prévu début 2025, pourrait bien voir son prix augmenter.

Selon une nouvelle source, le nouvel iPhone SE pourrait coûter jusqu’à 499 dollars. Apple souhaite apparemment maintenir le prix de son modèle SE en dessous de 500 dollars, mais cela représenterait tout de même une augmentation significative par rapport au modèle actuel. En comparaison, l’iPhone 16 de base commence à 799 dollars pour la version 128 Go. En France, l’iPhone SE de 65 Go est vendu au prix de 529 euros, tandis que l’iPhone 16 coûte 969 euros.

Mark Gurman de Bloomberg a également révélé quelques informations sur le nouvel iPhone SE. Il adopterait le design de l’iPhone 14, plus moderne avec un écran plus grand et sans bouton d’accueil. Cela signifie également qu’il sera doté de la fameuse encoche en haut de l’écran.

Plus intéressant encore, Gurman affirme que le nouvel SE sera compatible avec Apple Intelligence, la fonctionnalité phare d’Apple actuellement. Cela signifie que l’IA d’Apple sera accessible sur son téléphone le plus abordable, à condition de disposer d’au moins 8 Go de RAM, le minimum requis pour ces fonctionnalités.

Le principal concurrent de l’iPhone SE, le Galaxy S24 FE, devrait sortir à la fin de l’année où en début d’année prochaine, en même temps que la série Galaxy S25. Bien que le modèle économique de Samsung ne subisse pas une refonte aussi radicale, il a l’avantage d’arborer un design moderne depuis plusieurs années.

L’avenir de l’iPhone SE

Malgré l’absence d’Apple Intelligence dans l’UE et en Chine, l’iPhone SE nouvelle génération devrait offrir une expérience iOS plus moderne et accessible à un prix plus abordable que les modèles phares. Il reste à voir si cette augmentation de prix sera compensée par des améliorations suffisamment significatives pour séduire les consommateurs.

En conclusion, l’iPhone SE s’apprête à faire peau neuve avec un design modernisé et l’intégration d’Apple Intelligence. Reste à savoir si cette évolution suffira à le maintenir dans la course face à une concurrence toujours plus féroce.