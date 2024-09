Insta360 Ace Pro 2 : la caméra d’action 8K qui mise sur l’IA pour détrôner GoPro et DJI

La Insta360 Ace Pro 2 semble être sur le point d’arriver sur le marché si l’on en croit les photos divulguées de l’emballage du produit et d’une boîte ouverte contenant la caméra d’action.

Cette nouvelle caméra arrive dans un marché déjà bien animé par les sorties récentes de la GoPro Hero 13 Black et de la DJI Osmo Action 5 Pro. Elle vient compléter la gamme Insta360 en améliorant la Ace Pro 8K, qui n’a qu’un an.

8K et intelligence artificielle : le combo gagnant ?

Les images divulguées de la Ace Pro 2 révèlent des détails intéressants sur cette prétendue rivale de GoPro et DJI. L’un des principaux éléments mis en avant est que la Ace Pro 2 sera une « caméra d’action 8K alimentée par l’IA ». Si la résolution vidéo 8K n’est pas une nouveauté, l’accent mis sur l’intelligence artificielle cette fois-ci est inédit.

L’autonomie de la batterie semble également avoir été révélée, l’écran de la caméra affichant jusqu’à 3 heures de temps d’enregistrement. Cela représenterait une amélioration considérable par rapport aux 100 minutes d’enregistrement de la Ace Pro et se situerait entre les performances améliorées de la Hero 13 Black (2,5 heures) et de la Osmo Action 5 Pro (4 heures), les leaders actuels du marché des caméras d’action.

On note également une modification notable du design avec un microphone plus prononcé sous l’objectif de la caméra, ce qui pourrait signifier une meilleure qualité audio intégrée.

Double puce IA et objectif Leica

Une précédente fuite concernant la Ace Pro 2 montrait apparemment la caméra en main avec des marquages légèrement différents, notamment la mention « double puce IA ». Ce marquage n’est pas présent sur les nouvelles photos, mais le modèle de deuxième génération pourrait toujours être équipé de deux puces IA. Leur utilité reste inconnue, mais avec le slogan « AI-Powered », il semble probable que la Ace Pro 2 s’appuiera fortement sur l’intelligence artificielle.

L’objectif semble désormais porter des marquages complets, ce qui suggère qu’il s’agira du même objectif Leica Super Summarit-A avec une ouverture maximale de f/2.6 que sur le modèle précédent.

Des fonctionnalités supplémentaires alléchantes

La même source qui a divulgué l’emballage du produit a partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle elle suggère que la Ace Pro 2 aura une distance minimale de mise au point plus proche, un atout pour les vloggers. La source mentionne également un coupe-vent intégré et une meilleure qualité d’image en basse lumière.

Le marché des caméras d’action, autrefois dominé par GoPro, compte désormais deux autres acteurs majeurs : DJI et Insta360. La concurrence n’a jamais été aussi intense.

Chaque marque trace sa propre voie : GoPro avec ses objectifs interchangeables et sa vidéo 5.3K améliorée, DJI avec ses performances en basse lumière et sa construction robuste, et Insta360 semble désormais miser sur la vidéo 8K haute résolution et l’intelligence artificielle.

La série Ace Pro est également la seule des trois principaux modèles à proposer un écran selfie rabattable, ce qui signifie qu’elle est aussi la plus grande et la plus lourde des trois.