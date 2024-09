Frustration chez les fans de Huawei : le Mate XT introuvable en magasin

Le lancement simultané des nouveaux smartphones Huawei et Apple en Chine ce vendredi a été marqué par une vague de frustration chez les fans de Huawei. En effet, le très attendu Mate XT de Huawei, avec son double mécanisme de pliage, n’était disponible qu’en quantités très limitées, réservées aux clients ayant précommandé l’appareil.

Malgré son prix exorbitant, dépassant les 2 510 euros (soit plus du double du prix de l’iPhone 16 Pro Max), le Mate XT a suscité un engouement considérable. De nombreux fans de la marque ont fait la queue pendant des heures devant les magasins Huawei, espérant pouvoir acquérir le smartphone dès sa sortie.

Malheureusement, ils ont été nombreux à repartir bredouilles, apprenant que seuls les clients ayant précommandé le téléphone pouvaient l’acheter.

Des scènes de frustration devant les magasins Huawei

Dans le flagship store de Huawei à Shenzhen, certains « superfans » ont exprimé leur mécontentement après avoir réalisé qu’ils ne pourraient pas acheter le nouveau téléphone, malgré leur longue attente. « Je suis déçu. Ils auraient dû préciser que nous ne pouvions pas l’acheter », a déclaré un étudiant qui attendait devant le magasin depuis la veille.

Même à Pékin, la situation était similaire : seuls les clients ayant précommandé le Mate XT pouvaient l’obtenir. Les analystes avaient pourtant prévenu que des problèmes d’approvisionnement pourraient empêcher de nombreux acheteurs potentiels de se procurer le smartphone. De plus, le prix élevé du téléphone dans un contexte économique difficile a suscité des inquiétudes quant à son succès commercial à long terme.

Des prix exorbitants sur le marché noir

La pénurie de Mate XT a également entraîné une flambée des prix sur le marché noir. Sur le marché de l’électronique Huaqiangbei à Shenzhen, les revendeurs proposaient le modèle le plus cher du Mate XT, avec une capacité de stockage maximale, pour la somme astronomique de 150 000 yuans (environ 19 055 euros), soit bien plus que son prix officiel d’environ 3 050 euros. La version standard, vendue 2 510 euros, était proposée à plus de 3 590 euros. Ces prix exorbitants ont toutefois dissuadé de nombreux acheteurs potentiels.

Malgré un nombre impressionnant de précommandes, dépassant les 6,5 millions, le lancement du Mate XT a été entaché par une disponibilité limitée et des prix exorbitants sur le marché noir. Huawei n’a pas encore communiqué sur le nombre d’appareils effectivement produits ni sur le nombre de clients livrés le jour du lancement. Il reste à voir si le Mate XT parviendra à maintenir son attrait auprès des consommateurs après ce premier rush.