DJI Air 3S : Le drone qui va révolutionner le marché grand public ?

La rumeur enfle autour du DJI Air 3S, et cette fois-ci, elle semble se confirmer. Le célèbre @Quadro_News a partagé une capture d’écran de l’application DJI Fly, montrant le drone tant attendu listé parmi les produits DJI. Bien que cette information ait été rapidement retirée de l’application, elle laisse peu de place au doute quant à l’existence de ce nouveau drone grand public de milieu de gamme.

Selon @Quadro_News, le DJI Air 3S pourrait être commercialisé dès le mois prochain, après le lancement de la Osmo Action 5 Pro, qui a été officiellement teasé la semaine dernière par DJI et dont la sortie est prévue pour le 19 septembre.

D’autres sources évoquent même une sortie encore plus précoce, avec une annonce possible dès le 25 septembre. Bien que cette date semble peu probable, l’accumulation de fuites ces derniers temps suggère que le lancement du prochain drone DJI est imminent.

Des améliorations prometteuses avec le DJI Air 3S

Les nombreuses fuites concernant le DJI Air 3S laissent présager des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs, le Air 2S et l’Air 3. On parle notamment de l’intégration du LiDAR, une première pour un drone grand public de DJI, qui pourrait améliorer considérablement les performances de vol. La caméra serait également améliorée, avec l’un des deux capteurs bénéficiant d’une taille plus grande (1 pouce), contre deux capteurs 1/1,3 pouce pour l’excellent Air 3.

Si DJI confirme l’annonce de le Air 3S, cela montrerait que le géant des drones continue de développer de nouveaux produits malgré l’interdiction imminente de ses drones aux États-Unis. Le Air 3S, basé sur le design du Air 3, offrirait une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un drone polyvalent avec des performances et une qualité d’image améliorées, sans être rebutés par les restrictions supplémentaires liées aux drones de plus de 250 g.

Un lancement malgré les obstacles

La potentielle arrivée du DJI Air 3S suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les amateurs de drones. Les rumeurs d’améliorations significatives, notamment en matière de performances de vol et de qualité d’image, sont particulièrement alléchantes.

Reste à savoir si DJI confirmera ces rumeurs et annoncera officiellement le Air 3S dans les semaines à venir. Une chose est sûre : si le nouveau drone est à la hauteur des attentes, il risque de faire de l’ombre à ses concurrents et de renforcer la position de DJI sur le marché des drones grand public.