macOS Sequoia : La mise à jour qui réinvente votre expérience Mac !

Après une phase de test estivale, macOS Sequoia, la nouvelle version majeure du système d’exploitation d’Apple pour ses ordinateurs Mac, est enfin disponible.

Pour mettre à jour votre Mac sans fil, rien de plus simple : cliquez sur le menu Apple, choisissez « Réglages Système », puis rendez-vous dans Général > Mise à jour de logiciels et suivez les instructions à l’écran. Attention, votre Mac redémarrera plusieurs fois pendant le processus.

macOS Sequoia est compatible avec les mêmes modèles de Mac que macOS Sonoma, à l’exception des MacBook Air 2018 et 2019 équipés de processeurs Intel.

Quoi de neuf dans macOS Sequoia ?

macOS 15.0 apporte une multitude d’améliorations pour fluidifier votre expérience utilisateur :

Continuité améliorée : La nouvelle fonctionnalité « Recopie vidéo iPhone » vous permet de contrôler votre iPhone depuis votre Mac, de répondre aux notifications, d’utiliser le clavier et la souris de votre Mac pour interagir avec votre iPhone, et même de dupliquer des applications iOS sur votre Mac.

La nouvelle fonctionnalité « Recopie vidéo iPhone » vous permet de contrôler votre iPhone depuis votre Mac, de répondre aux notifications, d’utiliser le clavier et la souris de votre Mac pour interagir avec votre iPhone, et même de dupliquer des applications iOS sur votre Mac. Productivité boostée : Profitez d’un meilleur agencement des fenêtres, d’un aperçu du présentateur lors des visioconférences, du remplacement de l’arrière-plan, de la prise en charge du passthrough HDMI, et bien plus encore.

Profitez d’un meilleur agencement des fenêtres, d’un aperçu du présentateur lors des visioconférences, du remplacement de l’arrière-plan, de la prise en charge du passthrough HDMI, et bien plus encore. Safari optimisé : La navigation web est plus agréable avec la prise en charge de la vidéo en mode « image dans l’image » et un lecteur Safari amélioré pour les longs articles.

La navigation web est plus agréable avec la prise en charge de la vidéo en mode « image dans l’image » et un lecteur Safari amélioré pour les longs articles. Jeux vidéo plus immersifs : Le mode Jeu offre des fréquences d’images plus fluides, tandis que les propriétaires d’AirPods Pro 2 bénéficient d’une latence audio Bluetooth réduite et d’un son spatial immersif dans les jeux compatibles.

Le mode Jeu offre des fréquences d’images plus fluides, tandis que les propriétaires d’AirPods Pro 2 bénéficient d’une latence audio Bluetooth réduite et d’un son spatial immersif dans les jeux compatibles. Nouveaux fonds d’écran dynamiques : Découvrez de superbes fonds d’écran qui évoluent au fil de la journée dans Réglages Système > Fond d’écran.

Et ce n’est pas tout…

macOS Sequoia apporte également des améliorations à de nombreuses applications :

Calendrier : Utilisez des rappels directement dans l’application Calendrier.

Utilisez des rappels directement dans l’application Calendrier. Messages : Animez vos messages, profitez de nouvelles réactions Tapback et programmez l’envoi de vos messages.

Animez vos messages, profitez de nouvelles réactions Tapback et programmez l’envoi de vos messages. Plans : Découvrez des suggestions de randonnées et créez des itinéraires de marche personnalisés aux États-Unis et au Japon.

Découvrez des suggestions de randonnées et créez des itinéraires de marche personnalisés aux États-Unis et au Japon. Photos : Retrouvez des collections organisées par l’IA et une recherche en langage naturel.

Retrouvez des collections organisées par l’IA et une recherche en langage naturel. Notes : Transcrivez vos enregistrements audio et utilisez une notation mathématique avancée.

Transcrivez vos enregistrements audio et utilisez une notation mathématique avancée. Calculatrice : L’historique s’affiche désormais dans une barre latérale pratique.

Apple Intelligence : à venir prochainement… aux États-Unis

La fonctionnalité phare Apple Intelligence, qui permet de générer du texte et des images grâce à l’IA, sera disponible plus tard cette année avec macOS Sequoia 15.1. Notez qu’un Mac équipé d’une puce Apple Silicon sera nécessaire pour profiter de ces fonctionnalités avancées.

macOS Sequoia apporte son lot de nouveautés et d’améliorations pour rendre votre expérience Mac encore plus fluide et agréable. N’attendez plus pour l’installer et découvrir toutes ses fonctionnalités !

Note : Certaines fonctionnalités de macOS Sequoia nécessitent un matériel plus récent et ne sont donc pas disponibles sur les Mac équipés de processeurs Intel. D’autres fonctionnalités peuvent être limitées en termes de prise en charge linguistique. Pour plus de détails, consultez la page de disponibilité des fonctionnalités macOS d’Apple.