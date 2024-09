Apple Intelligence : Tout ce qu’il faut savoir sur l’IA de l’iPhone 16

L’iPhone 16 d’Apple devrait redéfinir l’expérience du smartphone en intégrant des technologies innovantes d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique avec Apple Intelligence.

La vidéo d’Apple ci-dessous présente les principales caractéristiques de l’iPhone 16 et d’Apple Intelligence, en mettant l’accent sur les outils d’écriture innovants, les puissantes capacités de recherche, les fonctions de communication améliorées, les fonctionnalités avancées de l’appareil photo et les solides mesures de protection de la vie privée.

La première série de fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple devrait être disponible au public le mois prochain dans la plupart des régions, à l’exception de l’UE, dans le cadre d’un test bêta pour l’iPhone 15 Pro et tous les iPhone 16, ainsi que les Mac et iPad équipés de puces Apple Silicon M1 ou supérieures. Au lancement, elles ne seront disponibles qu’en anglais américain.

Découvrons la nouvelle IA d’Apple qui sera intégrée à l’iPhone lors du lancement des nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro.

Libérer la créativité grâce à des outils d’écriture alimentés par l’IA

L’iPhone 16 offre aux utilisateurs une suite d’outils d’écriture avancés pilotés par l’IA. Grâce à la possibilité de réécrire des notes et d’ajuster la tonalité des messages, vous pouvez adapter sans effort votre communication à différents contextes. L’IA de relecture intégrée garantit que vos révisions et vos documents sont impeccables et exempts d’erreurs, ce qui vous permet de gagner du temps et d’économiser des efforts.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables est la création d’emoji personnalisés. Exprimez-vous de manière unique en créant des emojis personnalisés qui reflètent votre personnalité et vos émotions. L’aire de jeux d’images pousse la créativité à son paroxysme en générant des images à partir de vos descriptions textuelles, ouvrant ainsi un monde de possibilités visuelles.

Recherche aisée et organisation rationalisée

Il n’a jamais été aussi facile de trouver les médias dont vous avez besoin grâce aux fonctionnalités de recherche d’images et de vidéos pilotées par l’IA de l’iPhone 16. Décrivez simplement les photos ou les vidéos que vous recherchez, et la fonction de recherche intelligente les localisera rapidement. Cette technologie s’étend à la création de films, vous permettant de générer des films captivants à partir de simples descriptions.

Gardez le contrôle de vos communications grâce aux fonctions de synthèse des e-mails et de gestion des notifications de l’iPhone 16. L’IA vous aide à hiérarchiser les messages importants, pour que vous ne manquiez jamais une information cruciale. Dites adieu aux boîtes de réception encombrées et bonjour à la communication rationalisée.

Contrôle intelligent de l’appareil photo et informations instantanées

Les fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 16 ne se limitent pas à capturer des instants : elles permettent d’accéder instantanément à des informations précieuses. Dirigez votre appareil vers un restaurant ou un événement, et l’IA identifiera et fournira les détails pertinents. La fonction de reconnaissance des objets vous permet de rechercher des articles similaires, ce qui facilite la recherche de ce dont vous avez besoin.

L’intégration avec ChatGPT fait passer votre expérience de la caméra au niveau supérieur. Obtenez des explications immédiates sur les concepts et les idées, et transformez votre appareil photo en un outil d’apprentissage intelligent. Capturez, apprenez et explorez le monde qui vous entoure comme jamais auparavant.

Siri : Votre assistant intelligent redéfini

Siri, l’assistant virtuel bien-aimé d’Apple, bénéficie d’améliorations significatives dans l’iPhone 16. Grâce à une meilleure compréhension du langage et à de meilleures capacités d’exécution des tâches, Siri devient un compagnon encore plus précieux. L’option de frappe discrète permet des interactions silencieuses, garantissant la confidentialité dans les lieux publics.

Siri offre désormais des conseils étape par étape pour un large éventail de tâches, ce qui facilite la navigation dans les processus complexes. L’introduction de nouvelles actions dans les applications élargit encore l’utilité de Siri, vous permettant d’accomplir plus de choses avec votre seule voix.

Un engagement inébranlable en faveur de la confidentialité et de la sécurité

Avec l’iPhone 16, Apple reste fidèle à son engagement en faveur de la protection de la vie privée des utilisateurs. L’appareil exploite le Private Cloud Compute pour les tâches intensives, ce qui garantit la sécurité et la confidentialité de vos données. La vérification indépendante des mesures de protection de la vie privée ajoute un niveau de confiance supplémentaire, vous permettant d’avoir l’esprit tranquille en sachant que vos informations personnelles sont protégées.

L’iPhone 16, avec son intégration de l’IA et des technologies d’apprentissage automatique, établit une nouvelle norme pour les smartphones. Qu’il s’agisse de stimuler la créativité grâce à des outils d’écriture avancés ou de rationaliser la communication et l’organisation, l’appareil offre une expérience complète et centrée sur l’utilisateur. Les fonctionnalités de l’appareil photo intelligent et les capacités améliorées de Siri augmentent encore l’utilité de l’iPhone 16, ce qui en fait un outil indispensable à la vie moderne. Grâce à des mesures de confidentialité inébranlables, Apple veille à ce que les utilisateurs puissent profiter de ces fonctionnalités innovantes sans compromettre la sécurité de leurs données.