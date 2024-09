Accueil » Nouvelles enceintes Soundcore de Anker : Découvrez la Select 4 Go et la Rave 3

Nouvelles enceintes Soundcore de Anker : Découvrez la Select 4 Go et la Rave 3

Pour l’IFA 2024, Anker a introduit deux nouvelles enceintes portables dans sa gamme Soundcore, la Select 4 Go et la Rave 3. La Select 4 Go est dotée d’une batterie longue durée, d’un son exceptionnel et d’un design unique et durable. La Rave 3 est conçue pour être une machine de fête et de karaoké.

La Select 4 Go dispose d’une sortie audio de 5 W, ce qui lui permet d’offrir des basses profondes et un son puissant pour sa taille. En outre, l’enceinte prend en charge le couplage True Wireless Stereo (TWS), ce qui vous permet de connecter deux unités afin d’augmenter leur sonorité personnelle. La Select 4 Go est conçue pour une utilisation en extérieur.

Elle est donc conforme à la norme d’étanchéité IP67, ce qui la rend résistante à la poussière et à l’immersion dans l’eau. Elle est de taille de poche et dispose d’une poignée pour s’accrocher à votre sac à dos. Sa conception très compacte et en forme de coquille empêchera probablement tout objet de pénétrer à l’intérieur lors d’aventures en plein air.

Outre la Select 4 Go, la Rave 3 va ravir les fêtards !

La Rave 3 comprend la fonction AI Vocal Removal pour le karaoké, qui supprime les voix originales de n’importe quelle chanson. Elle dispose également d’un amplificateur vocal IA et de plusieurs effets de réverbération pour améliorer la qualité de votre chant. L’enceinte est livrée avec deux microphones sans fil et une entrée Mic/Guitar, ainsi qu’avec un « AI Guide Vocal », qui vérifie si l’utilisateur n’a pas chanté pendant cinq secondes et joue la voix originale à un volume réduit pour l’aider à rester sur la bonne voie. Il est également étanche aux éclaboussures (IPX4), dispose de l’égaliseur Soundcore Pro pour personnaliser le son, de PartyCast 2.0 pour connecter plus de 100 enceintes et de l’appairage TWS pour un son stéréo.

Anker affirme que la Select 4 Go peut durer jusqu’à 20 heures de lecture continue sur une seule charge, tandis que le Rave 3 a une autonomie de 12 heures.

La Soundcore Select 4 Go devrait être disponible fin septembre ou début octobre. Le prix de détail est de 24,99 euros. Cependant, la Soundcore Rave 3 devrait être disponible en novembre 2024 au prix de 399 euros.