IFA 2024 : Aqara dévoile de nouveaux produits connectés compatibles avec Matter

Spécialiste des objets connectés pour la maison, Aqara, continue d’élargir son offre avec de nouveaux produits dévoilés lors de l’IFA 2024.

Connue pour ses solutions allant des serrures connectées aux capteurs, en passant par les lumières et les rideaux connectés, la marque met l’accent cette année sur la compatibilité avec Matter, un protocole qui facilite l’intégration de ses appareils dans les écosystèmes domotiques existants.

Camera Hub G5 Pro : la star des nouveautés de Aqara

Parmi les nouveaux produits, l’Aqara Camera Hub G5 Pro se distingue comme la première caméra de sécurité extérieure de la marque. Disponible en versions PoE et Wi-Fi, elle est équipée d’un capteur 4 mégapixels et capture des images en couleur même de nuit grâce à une vision nocturne avancée.

L’IA embarquée permet d’identifier avec précision les personnes, les animaux, les véhicules et les colis, afin de limiter les notifications de mouvements non pertinents. Conçue pour résister aux intempéries, elle peut facilement être installée dans des emplacements extérieurs variés.

Aqara affirme que la G5 Pro est sa première caméra capable de cette forme de communication sécurisée. Elle dispose d’un stockage eMMC chiffré qui peut être synchronisé avec des clouds (Aqara payant et iCloud) et avec un système NAS local (gratuitement). Il n’a pas de stockage sur carte microSD intégré, mais elle peut enregistrer sur un enregistreur vidéo réseau à l’aide de RTSP (la première caméra d’Aqara capable de cela). La G5 Pro est compatible avec les principales plateformes (Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings) et prend en charge le RTSP pour la diffusion vers NVR et serveurs vidéo.

Contrôleur de porte de garage et autres nouveautés

Aqara a également présenté le kit de contrôleur de porte de garage T2, qui permet de gérer jusqu’à deux portes de garage sectionnelles, tout en offrant une compatibilité complète avec Matter. Le marché des contrôleurs de porte de garage intelligents étant encore restreint, ce produit est une nouveauté bienvenue pour les utilisateurs à la recherche de solutions connectées pour leur garage. Elle est compatible avec Alexa, HomeKit, Google Home et Matter, ilets’intègre aisément avec d’autres dispositifs Aqara et tiers.

Parmi les autres produits dévoilés figurent le contrôleur de vanne T1 capable de détecter les fuites d’eau ou de gaz et de fermer automatiquement les conduites pour éviter tout accident. Compatible avec diverses vannes, il est conçu pour une installation simple sans modification des tuyaux ou recâblage.

Aqara a aussi présenté un détecteur de fumée équipé d’une sirène de 85 décibels qui alerte dès la détection de fumée et active tous les hubs Aqara connectés. Il est alimenté par Zigbee, et offre une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 10 ans, réduisant ainsi les besoins en maintenance.

Enfin, Aqara a également lancé une gamme d’interrupteurs muraux connectés et d’ampoules connectées.

Hub M3 et Matter : une intégration poussée

Aqara ne s’arrête pas là et améliore la gestion de ses appareils avec une fonctionnalité avancée appelée Advanced Matter Bridging, disponible via son Hub M3. Cette option permet de synchroniser les conditions « SI » et « ALORS » de l’application Aqara Home avec d’autres applications compatibles avec Matter. Cela permet de créer des routines plus complexes et assure une intégration fluide de tous les appareils connectés de la maison, qu’ils soient d’Aqara ou d’autres marques.

Désormais, des fonctionnalités exclusives à Aqara, comme la reconnaissance gestuelle ou l’activation automatique de la caméra, peuvent être intégrées à des plateformes tierces, offrant ainsi des possibilités d’automatisation plus sophistiquées.

En outre, la société a parlé d’un partenariat avec Home Assistant en rejoignant le programme Work with Home Assistant pour optimiser l’expérience des utilisateurs de cette plateforme. Les premiers appareils certifiés incluent le Hub M3, la Smart Lock U200 et le capteur de mouvement et de lumière P2, et d’autres produits à venir prochainement.

Une compatibilité croissante et des prix attendus

Avec ces annonces, Aqara confirme son engagement à simplifier la domotique grâce à des produits compatibles avec Matter et une intégration simplifiée dans les systèmes existants. Les détails concernant les prix et la disponibilité de ces produits devraient être révélés dans les semaines à venir.