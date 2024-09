Accueil » Soundcore dévoile le Space One Pro et le AeroFit 2 : Confort, qualité et innovation

Soundcore dévoile le Space One Pro et le AeroFit 2 : Confort, qualité et innovation

Soundcore dévoile le Space One Pro et le AeroFit 2 : Confort, qualité et innovation

Lors de l’IFA 2024, Soundcore, la marque audio d’Anker, a annoncé la sortie de deux nouveaux produits : le Space One Pro et le AeroFit 2. Elle lance également un étui de voyage que les utilisateurs peuvent acheter pour le Space One Pro, qui dispose d’une excellente fonction de charge rapide.

Space One Pro, un casque supra-auriculaire

Le Space One Pro est un casque supra-auriculaire compact doté d’une technologie d’atténuation du bruit. Il est doté d’un bandeau à 5 segments, de 6 microphones au total et d’un algorithme Adaptive ANC 3.0 pour réduire les bruits ambiants. Pour faciliter l’organisation, il est doté d’un bandeau à 5 segments. Chaque segment a un angle de pliage de 5 à 8° et une séparation à 3 articulations pour une rotation en douceur.

Le casque est également équipé de haut-parleurs à triple composition pour un son de haute qualité. Le plus intéressant est la charge rapide, qui offre 8 heures d’utilisation en 5 minutes. Ce casque est proposé au prix de 199,99 dollars et est disponible dès aujourd’hui.

Soundcore a également introduit un étui de voyage pour compléter le Space One Pro. Cet étui a une conception magnétique pour un rangement facile. Il est léger, compact et ne coûte pas cher (34,99 dollars). Il est également disponible en gris foncé et en gris clair pour compléter les couleurs des versions noire et blanc-crème du Space One Pro.

Il est disponible dès aujourd’hui avec votre Space One Pro.

Le AeroFit 2 est un casque ouvert

Le AeroFit 2 est un casque ouvert qui ressemble davantage à des écouteurs conçus pour le confort et la commodité. Il a un design unique et est nettement plus fin que le AeroFit original. Ses caractéristiques sont conçues pour être respirantes, avec une technologie de conduction d’air et un port sans pression. Pour plus de confort, il est doté de crochets auriculaires rotatifs à 4 niveaux, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les oreilles. Le AeroFit 2 offre également un son exceptionnel grâce à ses haut-parleurs Racetrack de 20 mm × 11,5 mm et à l’architecture acoustique brevetée BassTurbo.

Ce qui est intéressant, c’est l’étui de recharge sans fil fourni avec le Aerofit 2. L’entreprise affirme que si les écouteurs ne durent que 10 heures avec une seule charge, le chargeur sans fil permet de porter cette autonomie à 42 heures. Il est également doté d’une fonction de charge rapide, qui permet aux utilisateurs de disposer de 4 heures pour une charge de 5 minutes. Contrairement au Space One Pro, le Aerofit 2 ne sera pas disponible avant la mi-octobre ou la fin octobre, et son prix n’a pas encore été fixé.