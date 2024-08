Android 15 Beta arrive sur les Pixel 9 : Inscrivez-vous maintenant

Google a récemment élargi l’accès à la version bêta d’Android 15 pour inclure ses tout nouveaux smartphones, les Pixel 9, Pixel 9 Pro, et Pixel 9 Pro XL.

Cette nouvelle intervient peu après la sortie de la première version de Android 15 QPR1 Beta 1 pour les appareils Pixel plus anciens, marquant ainsi une opportunité pour les utilisateurs des derniers modèles de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation avant son lancement officiel.

Android 15 Beta : Quoi de neuf pour les Pixel 9 ?

Le 22 août, Google a mis à jour les notes de version de cette build (AP31.240617.015) pour y inclure les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, disponibles pour les utilisateurs ayant précommandé ces appareils. Initialement, ces nouveaux modèles n’apparaissaient pas sur le site de le Android Beta Program de Google, ce qui empêchait les utilisateurs de les inscrire au programme. Désormais, ces modèles sont visibles, permettant aux utilisateurs de participer au programme bêta.

Si votre appareil n’apparaît toujours pas dans la liste des appareils éligibles, il est conseillé de patienter, car la mise à jour pourrait prendre un certain temps à se déployer pour tous. Alternativement, les utilisateurs les plus impatients peuvent installer manuellement la version bêta en flashant les images d’usine, bien que cela nécessite des compétences techniques plus avancées.

Précautions avant l’installation

Une fois inscrit au programme bêta, vous recevrez une mise à jour over-the-air (OTA) pour installer la version bêta. Cependant, il est important de noter que les versions bêta peuvent contenir des bugs et être instables. Il est donc fortement recommandé de sauvegarder vos données avant d’installer la version bêta et de vous préparer à d’éventuels problèmes.

À quoi s’attendre pour la suite ?

À mesure qu’Android 15 se rapproche de sa sortie officielle, Google continuera à affiner le logiciel, corrigeant les bugs restants et apportant des améliorations supplémentaires. Les prochaines versions bêta devraient également introduire de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas présentes dans les versions initiales, offrant aux utilisateurs une expérience de plus en plus optimisée.

Pour ceux qui possèdent les nouveaux Pixel 9, cette version bêta représente une occasion unique d’explorer les capacités d’Android 15 avant tout le monde et de contribuer à son développement en fournissant des retours à Google. Soyez cependant conscient des risques liés à l’utilisation de logiciels non finalisés et assurez-vous d’avoir des solutions de rechange en cas de problème.