Galaxy Z Fold 6 Slim : Un nouveau pliable premium avec une plaque en titane ?

De nouvelles rumeurs entourant le Galaxy Z Fold 6 Slim de Samsung continuent de faire surface, et il semblerait que ce modèle pliant pourrait s’inspirer du design du Galaxy S24 Ultra.

Selon des informations rapportées par The Elec, le Galaxy Z Fold 6 Slim pourrait être doté d’une plaque arrière en titane, analogue à celle du Galaxy S24 Ultra. Si cela se confirme, ce serait le premier pliable de Samsung à intégrer du titane, alors que les modèles précédents utilisaient de l’acier inoxydable ou du plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP).

Le choix de la plaque arrière est crucial pour les fonctionnalités du smartphone, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du S Pen. Le CFRP, utilisé sur le Galaxy Z Fold 6 classique, est un matériau qui permet de faciliter la reconnaissance du stylet, une fonctionnalité essentielle depuis le Galaxy Z Fold 3. Contrairement à l’acier inoxydable, le CFRP n’interfère pas avec le digitizer, un composant clé pour la détection du S Pen.

Cependant, l’adoption du titane sur le Galaxy Z Fold 6 Slim pourrait signifier l’absence de cette fonctionnalité de reconnaissance du S Pen. Samsung n’aurait pas encore pris de décision définitive et pourrait opter pour l’acier inoxydable ou le CFRP sur ce modèle pour éviter ce compromis.

Les rumeurs suggèrent également que le Galaxy Z Fold 6 Slim pourrait adopter un ratio d’aspect similaire à celui du Galaxy S24 Ultra, ce qui impliquerait un écran plus large par rapport au Galaxy Z Fold 6 standard. Selon ces informations, l’écran de couverture du Galaxy Z Fold 6 Slim pourrait mesurer 6,5 pouces avec un ratio de 19,5 : 9, alors que le Galaxy S24 Ultra dispose d’un écran de 6,8 pouces. À l’intérieur, le Z Fold 6 Slim pourrait proposer un écran de 8,7 pouces, contre 7,6 pouces pour le modèle standard.

Une disponibilité limitée à l’Asie du Galaxy Z Fold 6 Slim ?

Malheureusement, malgré ces spécifications prometteuses, le Galaxy Z Fold 6 Slim ne devrait être disponible qu’en Chine et en Corée du Sud, excluant ainsi les marchés européen et américain. Cette stratégie de lancement limité pourrait décevoir les fans de la marque dans ces régions.

Le Galaxy Z Fold 6 standard, lancé en même temps que le Galaxy Z Flip 6, apporte déjà quelques améliorations notables par rapport au Galaxy Z Fold 5, notamment un écran de couverture légèrement plus grand, une puce plus performante, et d’autres ajustements mineurs. Le Galaxy Z Fold 6 Slim pourrait donc représenter une variante intéressante pour les utilisateurs à la recherche d’un design plus premium et d’un écran plus large, bien que le compromis sur la reconnaissance du S Pen pourrait en rebuter certains.

La révélation officielle du Galaxy Z Fold 6 Slim pourrait avoir lieu très prochainement, offrant ainsi aux consommateurs asiatiques une nouvelle option dans la gamme des smartphones pliables de Samsung. Il reste à voir si ce modèle trouvera son public, malgré ses limitations en termes de disponibilité et de fonctionnalités.