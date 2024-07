Galaxy S25 Ultra : Snapdragon 8 Gen 4 axé sur l’efficacité énergétique

L’année prochaine, le très attendu processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm devrait équiper le Galaxy S25 Ultra de Samsung. Ce nouveau processeur, spécialement conçu pour les smartphones Android haut de gamme, sera dévoilé lors du Snapdragon Summit en octobre.

Selon les premières informations, Qualcomm semble se concentrer davantage sur l’efficacité énergétique du Snapdragon 8 Gen 4 plutôt que sur les performances pures.

Une fuite sur Twitter a révélé que des tests internes ont montré que le SoC Snapdragon 8 Gen 4, fabriqué par TSMC utilisant son procédé de 3 nm de deuxième génération (N3E), offre des performances incroyables grâce à son unité de traitement graphique (GPU) Adreno 750. Les performances maximales du GPU sur le Snapdragon 8 Gen 4 sont comparables à celles du GPU du puissant Dimensity 9300 de MediaTek, mais avec une consommation énergétique divisée par deux.

Cette efficacité énergétique est une excellente nouvelle pour le Galaxy S25 Ultra, qui bénéficiera d’une autonomie améliorée et d’une gestion thermique optimisée. Cependant, il existe un bémol. Les performances des cœurs de CPU personnalisés Oryon du Snapdragon 8 Gen 4 montrent une augmentation à un chiffre par rapport aux chipsets de la génération actuelle comme le Snapdragon 8Gen 3.

Une source conseille même aux utilisateurs qui recherchent des performances CPU élevées de passer leur chemin et d’attendre le Snapdragon 8 Gen 5, prévu pour 2025. Selon lui, bien que le Snapdragon 8 Gen 4 soit un bond en avant en termes d’efficacité énergétique grâce à son GPU, les performances CPU ne seront pas significativement améliorées par rapport à la génération actuelle.

Galaxy S25 Ultra et la transition vers le 3 nm

Le passage du SoC Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nm, fabriqué par Samsung Foundry, au SoC Snapdragon 8 Gen 4 de 3 nm, fabriqué par TSMC, devrait à lui seul offrir des améliorations en termes de consommation énergétique, même sans les optimisations spécifiques qui rendent le GPU Adreno 750 si efficace.

À quoi s’attendre pour le Snapdragon 8 Gen 5

En évoquant déjà le Snapdragon 8 Gen 5, il est prévu que ce chipset, qui pourrait équiper le Galaxy S26 en 2026, utilisera des cœurs CPU personnalisés Pegasus dans la même configuration 2 + 6 que le Snapdragon 8 Gen 4. Cela inclut deux cœurs CPU de performance et six cœurs CPU d’efficacité.

Le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm représente un pas important vers une meilleure efficacité énergétique pour les appareils Android haut de gamme, comme le Galaxy S25 Ultra. Toutefois, ceux qui recherchent des améliorations significatives en termes de performance CPU pourraient préférer attendre la prochaine génération avec le Snapdragon 8 Gen 5. En attendant, le Snapdragon 8 Gen 4 promet d’améliorer l’autonomie et la gestion thermique des appareils, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et plus durable.