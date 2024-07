Pixel Buds Pro 2 : Le prix révélé et des améliorations prometteuses

En fin de semaine dernière, les fuites sur les appareils Pixel étaient nombreuses, et les futurs Pixel Buds Pro 2 n’ont pas été en reste avec de nouveaux rendus dévoilés. Cependant, ils n’ont pas été éclipsés par les fuites de la série Pixel 9, car nous avons maintenant un aperçu de leurs potentiels prix, qui semblent être en augmentation selon une récente fuite.

Les prix prévus pour les Pixel Buds Pro 2 sont de 249 euros. Cela représente une augmentation modeste par rapport aux Pixel Buds Pro originaux, lancés en 2022 à 229 €.

Malgré cette hausse de prix, les Pixel Buds Pro 2 pourraient offrir quelques améliorations par rapport à leur prédécesseur. Le boîtier semble légèrement plus grand, ce qui suggère une batterie potentiellement plus grande. Bien que les détails sur les écouteurs eux-mêmes soient encore rares, des améliorations par rapport au modèle original sont attendues.

Les Pixel Buds Pro 2 devraient être disponibles en quatre couleurs : Hazel, Porcelain, Wintergreen et Peony. Google devrait officiellement dévoiler ces écouteurs lors de son prochain événement matériel le 13 août. Cet événement présentera également les derniers smartphones de Google : les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold.

Les Pixel Buds Pro originaux ont été salués pour leur confort, leur bonne qualité sonore et leur réduction de bruit efficace. Cependant, certains utilisateurs ont trouvé les commandes tactiles un peu capricieuses. Reste à voir si les Pixel Buds Pro 2 répondront à ces préoccupations et introduiront de nouvelles fonctionnalités.

Concurrence et marché des Pixel Buds Pro 2

L’augmentation de prix pourrait dissuader certains potentiels acheteurs, mais d’autres pourraient être prêts à payer plus pour les améliorations promises. Les Pixel Buds Pro 2 devront faire face à une concurrence féroce sur le marché des écouteurs sans fil, notamment avec les AirPods Pro d’Apple et les Galaxy Buds Pro de Samsung.

Seul le temps nous dira si les Pixel Buds Pro 2 pourront répondre aux attentes et justifier leur prix plus élevé. L’événement matériel de Google le 13 août devrait apporter plus de lumière sur les fonctionnalités et les capacités de ces écouteurs. En attendant, les consommateurs peuvent seulement spéculer sur ce que les Pixel Buds Pro 2 offriront, mais nous espérons tous qu’ils vaudront la peine d’être mis à niveau par rapport à la première génération.