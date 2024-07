Windows 11 teste l’accès direct aux smartphones Android depuis l’Explorateur de fichiers

Microsoft a récemment commencé à tester une fonctionnalité innovante permettant aux utilisateurs d’accéder à leur smartphone Android directement depuis l’Explorateur de fichiers de Windows 11. Cette nouveauté est actuellement disponible pour les membres du programme Windows Insiders.

Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité de parcourir sans fil tous les dossiers et fichiers présents sur leur smartphone Android, y compris les médias. Il est ainsi possible d’ouvrir, copier, transférer, renommer, déplacer et supprimer des fichiers directement depuis l’ordinateur.

Le smartphone Android apparaît comme un périphérique USB classique dans l’Explorateur de fichiers, ce qui facilite grandement la gestion des fichiers entre le PC et le smartphone. Cela rend le processus plus rapide et plus intuitif que l’utilisation de l’application Phone Link.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer des éléments suivants :

Un smartphone Android avec la version 11 ou supérieure.

La version bêta de l’application Lien avec Windows sur le smartphone Android (version 1.24071 ou supérieure).

Être inscrit au programme Windows Insider, utiliser Windows 11 et être inscrit à l’un des quatre canaux Insider.

Activation de la fonctionnalité sur Windows 11

Pour activer cette fonctionnalité :

Accédez à Paramètres > Bluetooth & appareils > Appareils mobiles. Sélectionnez Gérer les appareils et accordez l’accès au PC au téléphone Android. Une option pour afficher le téléphone dans l’Explorateur de fichiers apparaîtra. Si ce n’est pas le cas, la fonctionnalité n’est pas encore disponible pour vous.

Problèmes connus

Quelques problèmes ont été identifiés :

Les fichiers supprimés du téléphone depuis le PC sont déplacés dans un dossier de corbeille sur le téléphone, où ils restent pendant 5 jours au lieu des 30 jours indiqués. Une mise à jour corrigera ce délai pour assurer une suppression automatique après 30 jours.

Les fichiers supprimés dans le dossier de corbeille sur le smartphone peuvent ne pas toujours apparaître dans l’Explorateur de fichiers. Ce problème sera résolu dans une future mise à jour.

Parfois, les opérations effectuées sur les fichiers du téléphone depuis le PC peuvent ne pas se synchroniser avec le smartphone. Une solution consiste à se déconnecter et à se reconnecter au compte Windows sur le PC.

Disponibilité

Le Windows Insider Program Team a annoncé que cette fonctionnalité est en cours de déploiement progressif auprès des utilisateurs de Windows Insiders disposant de téléphones Android, et ce, sur tous les canaux Insider.

Pour profiter pleinement de cette nouvelle fonctionnalité, assurez-vous de répondre aux critères de configuration et de suivre les étapes d’activation. Cette avancée promet de simplifier la gestion des fichiers entre votre téléphone Android et votre PC Windows 11, rendant ainsi vos interactions numériques plus fluides et efficaces.