YouTube permettra bientôt des miniatures personnalisées pour les playlists

YouTube pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de télécharger des miniatures personnalisées pour leurs playlists. Cette nouveauté a été découverte en analysant le code de la dernière version bêta de YouTube pour Android (v19.26.33), où des références à une « miniature personnalisée pour une playlist » ont été trouvées, accompagnées de nouveaux messages d’erreur liés au téléchargement des couvertures de playlist.

Actuellement, la miniature d’une playlist YouTube est automatiquement définie par celle de la première vidéo de la liste. Bien que les utilisateurs puissent changer cette miniature pour une autre vidéo de la playlist, il n’existe aucune option pour télécharger une image complètement personnalisée. Cette limitation a frustré de nombreux utilisateurs qui souhaitent davantage de contrôle sur la présentation visuelle de leurs playlists.

La possibilité de télécharger des miniatures personnalisées pour les playlists serait une amélioration bienvenue pour de nombreux utilisateurs de YouTube. Elle leur offrirait plus de liberté créative et leur permettrait de mieux exprimer leur style à travers leurs playlists. Par exemple, un utilisateur pourrait créer une miniature personnalisée qui reflète le thème de sa playlist ou qui présente le moment le plus visuellement attrayant d’une des vidéos.

Cette mise à jour serait également bénéfique pour les créateurs de contenu qui utilisent les playlists pour organiser leurs vidéos. Des miniatures personnalisées faciliteraient l’identification et la navigation dans le contenu d’un créateur, ce qui pourrait potentiellement augmenter l’engagement et le nombre de vues.

Un avantage pour les créateurs de contenu de YouTube

Il n’est pas encore clair quand cette fonctionnalité sera officiellement déployée pour tous les utilisateurs, mais c’est une évolution prometteuse pour ceux qui souhaitent plus de contrôle sur leur expérience YouTube.

Actuellement, il manque toujours la possibilité de télécharger sa propre miniature pour les Shorts lorsqu’on utilise l’application Web de YouTube. Cependant, il est possible de sélectionner une image existante dans la vidéo lors du téléchargement via mobile. Bien que cela ne soit pas exactement la même chose, il est encourageant de voir YouTube s’attaquer à certaines de ces fonctionnalités de personnalisation et on peut espérer en voir davantage à l’avenir.