Google met à jour Gemini : Nouvelles fonctionnalités IA pour anciens appareils Android

Suite aux grandes annonces de Google lors de l’événement « Made by Google », où le Pixel 9 et six autres nouveaux appareils ont été présentés, Google a également levé le voile sur une mise à jour significative de son assistant Gemini, désormais disponible sur les anciens appareils Android.

Lors de la Google I/O, Google avait déjà évoqué cette mise à jour en promettant un changement important dans l’affichage des réponses de Gemini. Désormais, au lieu de s’étendre sur tout l’écran, les réponses de l’IA apparaîtront sous forme d’une superposition lumineuse moins envahissante, permettant une utilisation plus fluide et discrète de l’assistant.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, Gemini propose désormais de fournir un contexte aux vidéos que vous regardez sur YouTube ou d’autres contenus affichés sur votre écran. Bien que ce ne soit pas aussi sophistiqué que les capacités de Gemini Live, cette mise à jour est accessible à tous les utilisateurs, qu’ils bénéficient de la version gratuite ou de l’abonnement Gemini Advanced.

À noter que Gemini Live, qui offre des fonctionnalités encore plus avancées, reste exclusif aux abonnés payants.

Pour ceux qui préfèrent encore l’affichage en plein écran, il est toujours possible d’y accéder en appuyant simplement sur l’icône en haut à droite de la boîte de dialogue Gemini. Ce retour à l’affichage classique permet de tirer pleinement parti de l’assistant en fonction des besoins.

Déploiement progressif et extensions contextuelles à venir

Le déploiement de cette mise à jour se fait progressivement, avec une mise à jour automatique pour la plupart des appareils. Si vous n’avez pas encore vu apparaître la nouvelle interface de Gemini, il vous faudra peut-être patienter encore un peu. Cependant, beaucoup d’utilisateurs rapportent déjà avoir reçu la mise à jour, donc elle ne devrait plus tarder à arriver sur tous les appareils compatibles.

De plus, Google a annoncé que de nouvelles extensions contextuelles pour les applications comme Agenda et Tasks seront disponibles dans les semaines à venir. Ces extensions permettront à l’IA de s’appuyer sur les informations de vos différents services Google pour fournir des réponses encore plus précises et personnalisées, comme cela a été démontré lors de l’événement Made by Google.

Une révolution AI en marche

D’autres mises à jour de Gemini sont attendues dans les mois à venir. Il est clair que Google continue de travailler pour améliorer son assistant, et cette révolution tant attendue des assistants IA commence enfin à se concrétiser, avec des outils qui deviennent véritablement utiles au quotidien. Soyez à l’affût des prochaines améliorations pour une expérience toujours plus optimisée.