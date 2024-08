SpaceX remporte un contrat pour démanteler la Station Spatiale Internationale

La société d’Elon Musk, SpaceX, a remporté un contrat pour le démantèlement de la Station spatiale internationale de la NASA en fin de vie. Le contrat pour ce travail, évalué à 843 millions de dollars, a été annoncé par communiqué de presse.

Après avoir supporté 3 300 expériences qui n’auraient pas été possibles sur Terre, la Station spatiale internationale prendra sa retraite en 2030. SpaceX, la société d’Elon Musk, « développera et livrera » le véhicule qui « fournira la capacité de désorbiter la station spatiale et assurera l’évitement des risques pour les zones peuplées ».

Une fois celui-ci construit, la NASA en deviendra propriétaire et l’exploitera tout au long de sa mission. Comme la station spatiale, il est prévu qu’il se désintègre de manière destructive lors du processus de rentrée dans l’atmosphère.

SpaceX est un constructeur américain d’engins spatiaux, un fournisseur de services de lancement et une société de communication par satellite dont le siège se trouve en Californie. Fondée en mars 2002 par Elon Musk, la société est un partenaire commercial de la NASA depuis des années.

Elle a été l’une des deux entreprises américaines avec lesquelles la NASA s’est entretenue en 2014 pour explorer le transport spatial commercial.

La NASA confie à SpaceX la désorbitation de la station spatiale.

« La sélection d’un véhicule de désorbitation américain pour la Station spatiale internationale aidera la NASA et ses partenaires internationaux à assurer une transition sûre et responsable en orbite terrestre basse à la fin des opérations de la station », a déclaré Ken Bowersox, administrateur associé pour la direction de la mission des opérations spatiales au siège de la NASA. « Cette décision soutient également les plans de la NASA concernant les futures destinations commerciales et permet de continuer à utiliser l’espace près de la Terre ».

La Station spatiale internationale pèse plus de 400 000 kilogrammes et, après 25 ans en orbite, elle aura bientôt atteint sa pleine maturité.

C’est en septembre 2023 que la NASA a lancé son premier appel d’offres pour le véhicule de désorbitation, avant d’opter pour SpaceX, ce qui vient d’être confirmé.

La société n’a pas encore communiqué de plans sur l’aspect du véhicule, mais il doit être prêt d’ici 2029, avant le retrait prévu en 2030.