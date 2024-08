OpenAI acquiert Multi : Renforcement des capacités de collaboration vidéo

OpenAI poursuit son expansion dans le secteur des technologies d’entreprise en annonçant l’acquisition de Multi, une startup spécialisée dans les plateformes de collaboration vidéo.

Quelques jours après l’achat de Rockset, une entreprise technologique de bases de données, OpenAI confirme l’intégration de Multi. Selon une source proche du dossier, cette transaction est essentiellement un acquihire, avec l’intégration de la majorité de l’équipe de Multi, composée d’environ 5 personnes, au sein d’OpenAI.

Alexander Embiricos, PDG et co-fondateur de Multi, a annoncé que Multi cessera ses activités après le 24 juillet 2024. « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de rejoindre OpenAI », a-t-il écrit dans un article de blog sur le site de Multi. « Merci à tous ceux qui ont utilisé Multi. Ce fut un privilège de construire avec vous, et nous avons énormément appris de vous ».

Embiricos, ancien chef de produit chez Dropbox, et Charley Ho, co-fondateur de Multi et ancien ingénieur logiciel chez Google, avaient pour ambition de créer une plateforme de collaboration vidéo basée sur Zoom pour les équipes à distance. Multi proposait des fonctionnalités telles que la collaboration par des partages d’écran simultanés pour jusqu’à 10 personnes, des raccourcis personnalisables et des liens profonds automatiques pour le code, les designs et les documents.

L’annonce comporte de mauvaises nouvelles pour les clients existants, Multi cessant d’exister le mois prochain :

Malheureusement, cela signifie que nous mettons fin à Multi. Nous avons fermé les inscriptions de nouvelles équipes, et les équipes actuellement actives pourront utiliser l’application jusqu’au 24 juillet 2024, après quoi nous supprimerons toutes les données des utilisateurs. Si vous avez besoin d’aide ou de temps pour trouver une solution de remplacement, envoyez un courriel à [email protected]. Nous serons heureux de vous suggérer des alternatives en fonction de ce que vous aimiez exactement dans Multi, et nous pouvons également accorder des extensions au cas par cas.

Une stratégie à long terme pour OpenAI

Tout comme l’acquisition de Rockset, l’acquisition de Multi s’inscrit dans la stratégie récente d’OpenAI d’investir massivement dans les solutions d’entreprise. OpenAI a récemment annoncé que la version entreprise de sa plateforme de chatbot alimentée par l’IA, ChatGPT, comptait près de 600 000 utilisateurs, dont 93 % des entreprises du Fortune 500.

À l’instar des autres efforts de développement de produits destinés aux entreprises, pourrait-on un jour voir une version améliorée de ChatGPT avec des capacités de vidéoconférence et de collaboration à distance ? Peut-être. Il ne serait pas surprenant qu’OpenAI poursuive dans cette voie.