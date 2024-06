ChatGPT gratuit amélioré : Lecture et analyse de PDF dacilitée

OpenAI a récemment amélioré la version gratuite de ChatGPT pour rendre les outils d’IA accessibles à un maximum de personnes. Depuis mai, cette mise à jour permet au chatbot de lire des captures d’écran, des documents, et des photos, facilitant ainsi l’analyse des PDF.

Le nouveau ChatGPT permet d’analyser les PDF, produire du contenu à partir du texte, répondre à des questions sur le document, et fournir des résumés concis et lisibles.

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent cliquer sur l’icône de trombone située à gauche du champ de saisie des commandes. Ils peuvent alors choisir parmi trois options : télécharger depuis l’ordinateur, se connecter à Google Drive ou à Microsoft OneDrive.

Une fois le PDF téléchargé, le contenu est envoyé à l’assistant chatbot, et les utilisateurs peuvent poser des questions ou demander des tâches spécifiques, comme structurer des actions en un e-mail.

L’entreprise en a intégré davantage dans la version gratuite, car elle déclare : « Notre mission consiste notamment à mettre des outils d’IA avancés à la disposition du plus grand nombre de personnes possible ». « Chaque semaine, plus de cent millions de personnes utilisent ChatGPT. Nous commençons à déployer plus d’intelligence et d’outils avancés pour les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT au cours des prochaines semaines ».

Avantages et personnalisation de ChatGPT Edu

En parallèle, OpenAI a lancé ChatGPT Edu, une version dédiée aux universités, offrant des fonctionnalités sophistiquées et un accès au modèle d’IA le plus récent, le GPT-4o. Ce modèle, plus performant que les versions précédentes, excelle dans le traitement de divers types de données, y compris les problèmes mathématiques et de codage. Il offre également une limite de messages supérieure à celle de la version gratuite de ChatGPT.

ChatGPT Edu peut être adapté pour répondre à des objectifs éducatifs spécifiques, ce qui le rend utile dans diverses disciplines académiques. Par exemple, une école de langues peut programmer le chatbot pour avoir des conversations avec les étudiants, les aidant ainsi à pratiquer et à apprendre une nouvelle langue.

Une autre caractéristique clé de ChatGPT Edu est son accent sur la confidentialité. OpenAI garantit que les informations traitées par cette version ne seront pas utilisées pour entraîner des ensembles de modèles accessibles au public.

Utilisation des données et confidentialité

Les universités peuvent utiliser leurs données pour adapter le modèle aux besoins spécifiques de leur environnement d’apprentissage. Cela permet une spécialisation dans des domaines pertinents pour chaque institution. OpenAI assure que les données manipulées par ChatGPT Edu restent privées et ne sont pas utilisées pour former des modèles publics, répondant ainsi aux préoccupations de confidentialité des utilisateurs.

Avec ces nouvelles fonctionnalités et le lancement de ChatGPT Edu, OpenAI continue de rendre les outils d’IA plus accessibles et mieux adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu’ils soient individuels ou institutionnels.